Для восстановления общин планируется привлекать международных доноров: как это будет происходить

В текущем году через цифровую экосистему восстановления Украины DREAM территориальные общины смогут получать не только бюджетное, но и международное финансирование своих проектов для восстановления и дальнейшего развития. Кроме того, положительно скажется на финансировании и завершении распределения полномочий между государственными органами власти и органами местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, чтобы регионы и общины становились более состоятельными, они должны получать большее финансирование. Речь идет о выгодных кредитах под минимальные проценты, а также о привлечении средств на восстановление через экосистему DREAM.

"Многие украинские регионы и общины уже имеют опыт работы с DREAM и в этом году у них появится возможность привлекать через нее не только бюджетное, но и международное финансирование. К тому же, сейчас мы работаем над законопроектом "Об основных принципах восстановления", который официально закрепит DREAM как ключевой инструмент для восстановления общин и регионов", - сообщила Шуляк.

Она также отметила, что в настоящее время в отношениях между государственными органами власти и органами местного самоуправления существует определенная неурегулированность, поскольку нет четкого распределения полномочий для принятия решений в условиях военного положения. Поэтому необходимость завершения распределения полномочий среди ключевых реформ в сфере управления.

Шуляк объяснила: нужно четко очертить, какие полномочия осуществляют органы государственной власти, какие органы местного самоуправления, а также распределить полномочия между территориальными уровнями управления на основе принципа субсидиарности, предусматривающего механизм управления "снизу вверх": все вопросы, вызовы и проблемы, эффективно могут разрешаться на местах, должны быть в компетенции местных органов власти.

В настоящее время законотворческая работа профильного комитета, по словам Шуляка, сфокусирована на продолжении децентрализации и создании условий для более эффективной и прозрачной работы ОМС. Содействовать этому должны законопроекты №4298, №6401, №9450, №4254, №7292 и №10383.

"Все эти инициативы крайне важны для наших общин, а потому и для нас. По некоторым предусмотренным в них инструментам мы уже увидели положительный эффект. В частности, благодаря публичным консультациям, которые мы провели в 2023 году, нам удалось существенно улучшить программу компенсаций єВідновлення", - отметила Шуляк.

Парламентарий также сообщила, что особое значение для финансовой поддержки общин имеет законопроект о компенсации им 10 млрд грн - за услуги теплоснабжения, на которые в 2022 году был установлен мораторий на повышение тарифов (№10383).

"Мы понимаем, что местные бюджеты забрали на себя финансовую нагрузку, которая должна лечь на конечных потребителей. Поэтому предусмотреть компенсацию разницы в тарифах - очень правильный шаг", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, такая компенсация необходима для того, чтобы поддержать ОМС и соответствующие предприятия, и они могли бесперебойно продолжать оказывать услуги населению. Согласно проекту закона, сумма субвенции зависит не от объемов долга, а именно от разницы между уплаченными и начисленными тарифами.

"Война значительно усилила разрыв между регионами, изменила их перспективы социально-экономического развития, поэтому нам важно выравнивать региональные диспропорции. Для этого нужна взвешенная региональная политика - "политика сплоченности", как еще ее называют. Она позволит украинской региональной политике максимально приблизиться к европейской", - резюмировала нардеп.