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Восстановление энергосистемы нуждается в международной помощи и пересмотре тарифа на свет летом, - Госэнергонадзор

Вторник 07 мая 2024 15:47
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Восстановление энергосистемы нуждается в международной помощи и пересмотре тарифа на свет летом, - Госэнергонадзор Фото: восстановление энергосистемы нуждается в международной помощи и пересмотре тарифа на свет летом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Чтобы восстановить поврежденную в результате массированных обстрелов энергосистему, нужно привлечь помощь от международных доноров и пересмотреть тариф на электроэнергию для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслана Слободяна.

Он рассказал, что нанесенный энергосистеме ущерб очень велик и по приблизительным оценкам за последние полтора месяца он превысил $1 млрд. Чем их покрыть пока доподлинно неизвестно.

"Одним только тарифом на электроэнергию или международной помощью пока не перекрываются эти убытки. То есть здесь, вероятно, придется работать по двум направлениям: во-первых, работать с нашими зарубежными партнерами с просьбой увеличить международную помощь, возможно, из источников замороженных активов России". во-вторых, все-таки обратиться во внутренние резервы, возможно, придется пересмотреть тариф на электроэнергию", - сказал Слободян.

Глава Госэнергонадзора также напомнил, что ранее Национальный банк Украины объявил о том, что тариф постепенно будет увеличиваться в течение следующих лет.

"Возможно, первый этап целесообразно будет сделать уже летом, потому что нужен действительно большой финансовый ресурс для того, чтобы восстановить объекты электроэнергетики", - подчеркнул он.

Ранее замминистра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.

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