Для восстановления энергосистемы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, - UBTA

Отмечается, что энергетический сектор Украины является одним из наиболее пострадавших в результате российских обстрелов и в таких условиях энергетики делают все возможное, чтобы восстанавливать энергосистему. Но они почти полностью исчерпали свои ресурсы для ликвидации повреждений и в ближайшее время могут оказаться в ситуации, когда ремонт будет крайне тяжело.

"Внесение регуляторных изменений позволит стабилизировать ситуацию в энергетическом секторе Украины и предоставит энергетикам средства на ремонт поврежденной инфраструктуры. Одним из таких шагов может стать увеличение ценовых ограничений на рынке электроэнергии", - говорится в письме.

В Ассоциации также отметили, что проблема недофинансированности энергетической отрасли существует давно, и в условиях обстрелов со стороны России она становится еще более критичной. В UBTA подчеркнули, что в текущих условиях для восстановления энергетической инфраструктуры и спасения отрасли необходимо обеспечить ликвидность рынка.

"Поэтому принятие такого решения по снятию ценовых ограничений позволит энергетикам закупать оборудование и быстро восстанавливать поврежденную оккупантами инфраструктуру", - подытожили в UBTA.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений.

Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.