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Не отказывались. Нидерланды разъяснили ситуацию с поставками танков Украине

Фото: Нидерланды разъяснили ситуацию с поставками танков Украине (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Нидерланды не отказывались от поставок Украине танков немецкого производства Leopard 2.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства Нидерландов Саша Лувхофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Нидерланды не имеют танков. С Германией было решено, что для поставки в Украину лучше подойдут танки из другого батальона. Если бы Германия решила отправить танки из нашего двухнационального батальона, мы бы не возражали против этого. Мы также не будем возражать, если они решат отправить их позже", - заявила она.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что Амстердам рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине. Вероятно, речь идет о 18 единицах этой техники.

В свою очередь правительство Германии отказало Нидерландам в поставках арендованных 18 боевых танков Leopard 2A6 Украине.

Кроме того, немецкое издание Die Welt сообщило, что правительства Нидерландов и Дании якобы объявили, что не будут поставлять Leopard 2 Украине.

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