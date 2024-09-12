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Отказать в назначении пенсии не смогут: в Раде предлагают изменить закон

Фото: в Раде предлагают изменить закон о назначении пенсий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о невозможности отказа пенсионного органа в назначении пенсии на основании несоответствия заявления утвержденной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №11524-1 .

Законопроект предусматривает дополнение закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" нормой, определяющей, что заявление о назначении или перерасчете пенсии подается в произвольной форме с наличием информации, предусмотренной законом.

"Таким образом, основной акцент законопроекта делается на сущностном содержании заявления, а не на его формальных аспектах, что позволит избежать отказов по незначительным бюрократическим причинам", - отмечает автор проекта.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодняшний день формальные недостатки в оформлении заявлений, в частности их несоответствие утвержденной форме, могут приводить к отказу в назначении пенсии или задержке в ее начислении.

"Этот подход не учитывает интересы заявителей, которые могут не иметь достаточных знаний или ресурсов для правильного заполнения всех формальных документов, особенно в условиях сложной бюрократической системы. В частности, это касается пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, и других уязвимых категорий населения, которые больше всего нуждаются в поддержке со стороны государства", - говорится в документе.

Предлагаемый законопроект направлен на устранение этой проблемы путем установления приоритета содержания заявления над его формальными признаками. Если заявление содержит всю необходимую информацию, определенную Пенсионным фондом Украины, и касается назначения пенсии лицу, документы которого уже находятся в пенсионном деле, оно не может являться основанием для отказа.

Задания законопроекта

Основной целью предложенного законопроекта является создание условий, при которых граждане не будут сталкиваться с отказами в назначении или перерасчете пенсии из-за несоответствия формы поданного заявления утвержденным стандартам.

Это позволит:

  • Упростить процедуру подачи заявлений для назначения или перерасчета пенсий;
  • Обеспечить гарантированную возможность для граждан получать пенсионные выплаты без задержек из-за формальных недостатков;
  • повысить уровень правовой защищенности и доверия граждан к пенсионной системе Украины;
  • обеспечить стабильность пенсионных выплат и эффективность функционирования государственных органов социального обеспечения.

 

Напомним, по состоянию на 1 августа 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,271 млн человек , что на 26,2 тысяч больше, чем месяц назад.

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