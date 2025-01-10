RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Отказ от прайс-кепов будет стимулировать развитие "зеленой" энергетики, - ассоциация

Фото: отказ от прайс-кэпов будет стимулировать развитие "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Снятие ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) будет способствовать развитию энергетического сектора, в частности отрасли "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислава Соколовского.

По его словам, в следующем году ассоциация ожидает увеличения развития распределенной генерации, в частности солнечных электростанций и систем накопления энергии.

Соколовский пояснил, что реализации этих целей будут способствовать относительно невысокие цены на солнечные панели, снижение рисков для инвесторов и льготное кредитование, которое сейчас активно применяется.

"Снятие прайс-кэпов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, потому что это будет способствовать развитию вообще энергетического сектора, в частности ВИЭ", - сказал глава ассоциации.

Он добавил, что ускорить развитие солнечной генерации поможет ускорение интеграции украинского энергорынка в европейский.

Напомним, ранее аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип заявлял, что ценовые ограничения на энергорынке мешают свободно покупать электричество из Европы

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия