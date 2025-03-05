Отмывание более 140 миллионов: экс-начальник одесского ТЦК предстанет перед судом

Его подозревают в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд.

В ходе расследования были задокументированы факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украине с последующим вывозом их за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.

Банковские счета

Установлен ряд зарубежных банковских счетов, на которых хранились средства для покупки имущества. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен, что не подтверждено документами.

Подозреваемый организовал приобретение, владение и распоряжение имуществом, которое может быть получено преступным путем. Это осуществлялось через финансовые операции, сделки, перемещение имущества, а также через попытки скрыть его собственность и источники происхождения.

Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем), что предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводилось Главным следственным управлением ГБР. Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона осуществляют процессуальное руководство по делу.