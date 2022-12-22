Открытие Центра для детей и семей «Домашнє тепло» – успешный пример синергии власти, громады и благотворителей

В Нижнем Быстром в Закарпатье завершили ремонт здания Центра социальной поддержки детей и семей «Домашнє тепло». Это событие стало беспрецедентным примером сотрудничества громады и благотворителей, благодаря которым дети из социально незащищенных и малообеспеченных семей получили новый, светлый и просторный дом, где созданы комфортные условия для круглосуточного пребывания.

Сейчас в Центре «Домашнє тепло» проживает 19 детей, всего он сможет принять не менее 40 воспитанников. Притом еще год назад речь шла о возможном закрытии институции, однако меценаты решили спасти заведение для детей.

Центр уникален тем, что его софинансируют в равных долях Горинчевская громада и Благотворительный фонд «Майбутнє – дітям», и такой опыт единственный в Закарпатье. Мирослав Билецкий, первый заместитель председателя Закарпатской ОВА, подчеркнул при открытии Центра, что это – яркий образец взаимодействия власти, громады и волонтеров: «Это сотрудничество показало отличный результат. Руководство громады взяло на себя всю документальную и разрешительную часть, благотворители – бытовую. Здесь сделали ремонт, закупили новую мебель, оборудование на игрушки. Дети обретут здесь домашний уют, тепло и любовь. Такие проекты вдохновляют, внушают веру в добро и неравнодушие. Убежден, что со временем таких центров в области будет больше».

Новым помещением было выбрано здание бывшего админкорпуса Теребле-Рицкой ГЭС, которое в 2018 году на баланс общества передало ЧАО «Закарпатьеоблэнерго». Еще тогда за средства предприятия к моменту передачи имущества установили новую кровлю, окна, провели частичный ремонт внутри здания, обустроили помещение под пищеблок и столовую.

Но оставалось еще много работы, чтобы там могли жить дети. Команда Благотворительного фонда «Майбутнє – дітям» привлекла средства меценатов и завершила ремонт: за короткое время, буквально за несколько месяцев, в здании обустроили 9 спальных комнат для детей. Здесь же, на втором этаже здания, отремонтированы санузлы и большая игровая комната, в которой много игрушек для детей, развивающие настольные игры и т.д.

«Центр социальной поддержки детей и семей «Домашнє тепло» – это результат совместного видения и слаженной работы большого количества единомышленников, начиная от Закарпатской областной военной администрации, руководства Хустского района, всей Горинчевской громады – и завершая большим количеством волонтерских организаций, неравнодушных граждан, предпринимателей, которые приложили огромные усилия для того, чтобы дети жили в комфорте», – отметил глава наблюдательного совета Благотворительного фонда «Майбутнє – дітям» Олег Игнатко.

К обустройству игровой комнаты подключилась Группа компаний Tolk. Общественная организация «Хата не с краю» отремонтировала в здании ванную комнату. Еще одна мощная команда поддержки – ОО «Волонтеры Закарпатья», они обеспечили центр отдельной мебелью, матрацами, бельем, бытовыми электроприборами и т.д.

Уже сейчас Центр социальной поддержки детей и семей «Домашнє тепло» стал родным домом для 19 детей, а в общей сложности сможет принять не менее 40 воспитанников. Глава Горинчевской общины Михаил Калинич отметил: «Такая синергия, по-моему, должна быть масштабирована, а создание Центра может служить дорожной картой для многочисленных громад нашего края и Украины в целом на пути решения вопросов детей из социально незащищенных семей».



Для справки:

Благотворительный фонд «Майбутнє – дітям» до войны опекал детей, нуждающихся в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской Гимназии. Начиная с 2021 года работники Фонда и Гимназии оказали помощь почти 500 детям и взрослым. С началом войны на территории Гимназии было создан приют для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Команда Благотворительного фонда «Майбутнє – дітям» – это команда активистов, которая положила начало и реализует проект общественной организации «Розвиток IT освіти», поддерживающей молодых ИТ-специалистов и развитие ИТ-сектора в Украине.