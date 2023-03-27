Открытие портов для зернового и металлургического экспорта даст 600 млн долларов ежемесячно поступлений, - эксперт

"Металлургическая отрасль имеет потенциал для быстрого восстановления в случае, если в дополнение к действующему экспортному зерновому коридору удастся открыть порты для экспорта товаров ГМК. Это усилит экономическую прочность государства, поскольку обеспечит поступление около $600 млн. экспортной выручки в месяц и позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест", - заметил Николаенко.

По его словам, фактически предприятия отрасли сейчас работают на грани рентабельности для сохранения мощностей и рабочих мест.

Одной из главных причин падения производства стали проблемы со сбытом продукции из-за блокирования морского экспорта, потому что к началу полномасштабной войны около 80% украинского металла производители поставляли за границу.

"Конечно, металлурги ищут альтернативные пути поставки своей продукции за границу и используют возможности железной дороги и речных портов. Однако из-за значительного увеличения железнодорожного тарифа (до 140% - для руды, угля и кокса и до 70% - для черных металлов) и дополнительных расходов на доставку продукции в порты ЕС стоимость логистики выросла в 4-6 раз", - указывает Николаенко.

Он акцентирует, что в 2021 году на ГМК приходилось 33% общего экспорта Украины на сумму $22 млрд. При этом вклад отрасли в ВВП достигал 10%.

Соответственно, указанное сокращение металлургического производства и экспорта приводит к существенным потерям – ВВП страны в 2022 году обвалился почти на треть. Но если морские порты будут разблокированы, отрасль сможет вернуться к довоенным показателям.

"Поэтому группа "Метинвест" от имени всей отрасли призывает представителей власти, дипломатов и международных партнеров Украины приложить максимум усилий для того, чтобы открыть море для украинской стали, которая для всего мира уже стала символом украинской борьбы и несокрушимости", - резюмировал Николаенко.

Напомним, ранее представители бизнеса обратились в ООН и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе.