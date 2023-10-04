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Открытие портов Большой Одессы для экспорта железной руды увеличит загруженность ГОКов, - Рыженков

Фото: Юрий Рыженков (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Временный морской коридор для экспорта украинской продукции действует, однако теперь главная задача власти и бизнеса – превратить его в постоянный, ведь это позволит обеспечить работой металлургические предприятия страны и скорее восстановить экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова.

По его словам, после выхода из украинских портов первых судов с зерном и металлом появился осторожный оптимизм по поводу возможности полноценного возобновления экспорта. Однако военно-политическое руководство Украины и бизнес должны приложить дополнительные усилия для того, чтобы временный коридор превратился в полноценный маршрут.

"ВСУ, ВМФ, ГУР и Мининфраструктуры работали над этими вопросами по меньшей мере восемь месяцев. Но нам всем нужно еще работать над тем, чтобы этот маршрут стал таким, на который мы могли бы рассчитывать вместе с аграриями", - сказал Рыженков.

По его словам, восстановление морского экспорта особенно важно для горнодобывающего сегмента, поскольку невозможность вывозить железорудное сырье морем заставила компанию значительно уменьшить загрузку горно-обогатительных комбинатов (ГОК).

До полномасштабного вторжения в Европу экспортировалось менее 10% железорудного сырья. Основной объем экспорта шел морем в Китай через порты Большой Одессы - "Черноморск", Одесский и "Южный".

"Сегодня наши ГОКи загружены на 35-40%. Комбинаты наших коллег работают даже с меньшими показателями. И здесь другого выхода, как открывать порты Большой Одессы, не существует", - пояснил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков также заявил, что открытие украинских портов для экспорта сможет быстро улучшить экономическую ситуацию в стране, ведь даст Украине дополнительно почти 1,6 млрд долларов валютных поступлений ежемесячно.

Как известно, в Черном море действует временный коридор для гражданских судов, установленный Министерством инфраструктуры и ВМС ВСУ. Им уже прошли 10 судов с аграрной и металлургической продукцией.

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