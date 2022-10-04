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Открытие портов для экспорта металлопродукции поможет снизить зависимость от внешних заимствований, - нардеп

Фото: открытие портов для экспорта металлопродукции поможет снизить зависимость от внешних заимствований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Разблокировка морских портов для экспорта металлопродукции даст Украине более 600 миллионов долларов ежемесячно, что поможет снизить зависимость от внешних заимствований и обеспечить бесперебойную работу украинских предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

"Открытие портов для экспорта металла - очень важный вопрос и для украинской, и для мировой экономики, и здесь все зависит от того, сколько усилий будет приложено для его решения. 600 миллионов долларов, которые Украина может получать от экспорта - существенная цифра, которая помогла бы стране снизить зависимость от внешней финансовой поддержки и снизить давление на наших международных партнеров", - убежден он.

Также Гончаренко выразил уверенность, что мир должен усиливать давление на агрессора, в том числе посредством очередных санкций. В частности, должно быть введено полное эмбарго на российскую металлопродукцию.

"Мир должен жестче реагировать на агрессию России. Ведь санкций на металлургическую продукцию из РФ почти нет, и это очень большая ошибка", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее железорудные комбинаты Украины призвали президента Владимира Зеленского помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции. Как говорится в письме, возобновление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов.

В свою очередь народный депутат Людмила Буймистер отметила, что разблокировка портов для экспорта металла - стратегическое и критическое для Украины направление, в котором необходимо вести постоянную работу.

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