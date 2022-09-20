Открытие экспорта украинского металла и руды усилит экономику и поддержит гривну, - эксперт

По его словам, на сегодняшний день нет предпосылок для укрепления курса гривны, ведь давление на национальную валюту беспрецедентно.

"Давление будет. А дальше уже вопрос скорости. Удастся ли Нацбанку сдержать падение благодаря экспорту зерновых, благодаря тому, что иностранные партнеры будут давать нам миллиарды и миллиарды, благодаря тому, что откроются дополнительные возможности экспорта металла и руды. Это дополнительные экспортные поступления. Это все может замедлить падение гривны", - отметил он.

Россия пытается возобновить экспорт аммиака, который возможен только через трубопровод по территории Украины.

По мнению Фурсы, это может являться частью соглашения по расширению зерновой сделки на экспорт металла и руды.

"С точки зрения экономики, мы говорим - хорошо, мы пустим твой (российский) аммиак, если зерновое соглашение будет расширено, и мы будем в рамках этого соглашения экспортировать также руду и металл, для того, чтобы значительно увеличить мощность украинской экономики. Если мы посмотрим, что Россия выиграет от аммиака, и что мы выигрываем от руды и металла - мы выигрываем гораздо больше. И поэтому в рамках войны на истощение для нас это будет очень правильный шаг", - констатировал эксперт.

Напомним, Украина подписала зерновое соглашение, которым был разблокирован экспорт украинского зерна. Это позволило остановить падение национальной валюты.

Кроме того, ООН призывает Россию и Украину возобновить работу аммиакопровода Тольятти - Одесса для экспорта аммиака через Черное море в рамках зерновой инициативы.

Генеральный секретарь ООН Гутерреш убежден, что это создаст условия для продолжения программы, "особенно, если эта программа будет разработана таким образом, что принесет пользу обеим странам".