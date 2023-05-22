Открытие Африки: что Украина предлагает и что получит от стран континента

Прошлой осенью состоялось первое в истории турне министра иностранных дел Украины по Африканскому континенту, которое охватило Сенегал, Кот д'Ивуар, Гану и Кению. Нам удалось укрепить международную коалицию в поддержку Украины, мобилизовать дополнительные голоса за важную резолюцию Генассамблеи ООН, найти новые направления двустороннего экономического сотрудничества, потенциальные бизнес-партнерства для украинских экспортеров и распространить украинские нарративы в пространстве, где исторически массированно присутствует российская пропаганда.

Коротко говоря, первое турне принесло результаты и открыло новые горизонты. Это было начало украино-африканского ренессанса.

При лидерстве президента Владимира Зеленского курс на открытие новых горизонтов стал основополагающим для нашей дипломатии. Глава государства лично работает по максимуму со странами Африки, Азии, Латинской Америки, которым раньше, к сожалению, уделяли слишком мало внимания. Глобальная дипломатия усиливает Украину во время войны и выводит наше государство на новый уровень влияния на международной арене.

На этой неделе я отправляюсь во второе дипломатическое турне по государствам Африки, чтобы развить прошлогодние дипломатические успехи на африканском направлении.

Мы уже начали говорить с африканскими партнерами без посредников и положили начало принципиально новому этапу отношений на основе трех принципов: взаимного уважения, взаимных интересов и взаимных преимуществ. Украина идет не просто с призывами осудить российскую агрессию или предоставить оружие. Мы пришли не просить, а посмотреть, что у них есть, и предложить им что-то свое.

География моего второго турне не ограничится Субсахарской Африкой как осенью, а будет включать государства во всех частях континента — от севера до юга.

Открытие Африки – часть целенаправленной Африканской стратегии МИД. Всеми своим действиям мы доказываем, что Украина пришла в Африку всерьез и надолго.

Вес Глобального юга растет

Модное сейчас разделение на глобальный юг и север является искусственным. Страны южных регионов занимают разную позицию по ключевым вопросам, входят в разные объединения и исповедуют разные ценности. Объединять их под одним зонтиком «Глобальный юг» – некорректно. Еще более ошибочен стереотип, будто север поддерживает Украину, а юг — Россию. Такие мифы распространяет сама Россия, хотя результаты голосований в Генассамблее ООН в течение последнего года полностью их разрушают.

В то же время этот термин уже стал устоявшимся клише, поэтому и убежать от него не удастся.

Регионы мира, которые принято называть «Глобальным югом», в частности Африка, приобретают принципиально новый вес в мировой архитектуре влияния и глобальной экономике.

Африка может казаться для украинцев чем-нибудь далеким и непонятным. На самом же деле Африка неоднородна, она живет современной жизнью. Я всегда это говорил и не устаю повторять, что интересы Украины есть повсюду: в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, на Тихоокеанских островах и в Азии. Нужно только отыскать и воплотить их. Для этого прежде всего нужно навсегда избавиться от внешнеполитических комплексов неполноценности типа "Нас там никто не ждет", "Нам бы со своими проблемами справиться" и т.д.

Украине есть, что предложить африканским партнерам и другим государствам Глобального Юга: товары и услуги, в частности продовольствие, лекарства, высокотехнологичное оборудование, образование, наши знания и специалистов, нашу экспертизу в цифровизации, противостоянии полномасштабной агрессии и сопутствующим вызовам, дипломатический опыт.

Дверь в Африку могут открыть только украинские дипломаты. Наша цель – заложить фундамент доверия, наладить контакты, донести необходимые месседжи и аргументы, продемонстрировать общий интерес и win-win позиции. Мы работаем над этим 24/7 на всех континентах и во всех уголках мира. За нами следуют специалисты других ведомств, бизнеса и украинские граждане.

Курс Украины на интенсивное открытие новых горизонтов мы начали реализовывать еще до начала полномасштабного вторжения, но он стал особенно заметен именно в этом мае. Президент провел крайне успешное европейское турне, откуда почти сразу отправился в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а уже на следующий день отправился в Азию, где принял участие в саммите Группы семи в Японии. Я совершил первый в истории визит в Гватемалу, ставший первым за десять лет визитом министра иностранных дел Украины в Латинскую Америку, а также впервые принял участие в саммите Ассоциации Карибских государств. Оттуда отправился в Швецию, где провел переговоры не только с европейскими коллегами, но и с министрами Индо-Тихоокеанского региона. Сейчас я отправляюсь во второе турне по Африке.

Беспрецедентная международная активность дипломатической команды Владимира Зеленского в этом месяце измеряется сотнями тысяч километров, сотнями успешных переговоров, а главное — ощутимыми результатами для усиления Украины на международной арене и укрепления нашего войска накануне контрнаступления.

Причем речь идет не только о визитах, но и расширении дипломатического присутствия. Уже в 2023 году мы планируем открыть ряд новых посольств в Африке, Азии и Латинской Америке.

Вся эта работа основана на долгосрочном стратегическом видении. Мы работаем не только на победу в войне, но и на лидерство Украины в послевоенном мире, открытие новых горизонтов для бизнеса и граждан.

Какими будут результаты?

В развитии отношений с африканским континентом МИД является сторонником тяжелой и системной работы. Это не модная тенденция, не мейнстрим и не хайп, а стратегический курс на африканско-украинский ренессанс, который принесет преимущества Украине и нашим африканским коллегам.

Наша команда последовательно воплощает приоритеты Африканской стратегии, разработанной МИД Украины, наращивает украинское влияние в регионе, строит win-win партнерства, открывает новые внешние рынки для украинских экспортеров.

Первое турне было историей. Второе – это уже система.

Какие конкретные результаты получит Украина в итоге? Какую добавленную стоимость наше государство предлагает Африке?

Украина стремится к справедливому миру и проактивно работает над его достижением. Ключевым приоритетом моих двусторонних переговоров будет продвижение Формулы мира Президента Зеленского и привлечение африканских стран к ее реализации. Война идет в Украине, на нашей территории, поэтому логично, что путь в мир должен опираться именно на украинскую формулу.

Украина – гарант продовольственной безопасности Африки. Наше государство является надежным партнером, который вносит весомый вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса. Несмотря на попытки Москвы возобновить голодные игры с миром, мы вместе с партнерами защитили Черноморскую зерновую инициативу. Украина также реализует продовольственную гуманитарную программу Grain from Ukraine.

Во время переговоров с африканскими партнерами мы обсудим расширение объемов и номенклатуры поставок украинской сельскохозяйственной продукции. Это принесет деньги украинскому бизнесу и важные налоговые поступления в нашей военной экономике, гарантирует политическую стабильность на Африканском континенте.

Украина – мощный и перспективный экономический партнер с уникальным предложением. Преимущества Украины не ограничиваются продовольствием. Африканские страны нуждаются в других важных товарах, включая фармацевтические, а также технологии и цифровые решения. Все это может предложить Украина. Важно создать инфраструктуру договоренностей и партнерств, которая раскроет потенциал сотрудничества на 100%.

МИД успешно развивает и усиливает платформу NAZOVNI – инструмент содействия украинским экспортерам. Через NAZOVNI каждый украинский предприниматель, готовый создавать рабочие места и заводить валюту в украинскую экономику, может получить помощь наших дипломатов в выходе на внешние рынки. МИД уже открыл новые возможности за пределами Украины для более чем 1300 украинских компаний.

Защита интересов украинского бизнеса и открытие новых возможностей для украинских экспортеров будут в центре моего второго турне.

Ключ к победе и послевоенному лидерству Украины

Наращивание дипломатических усилий на африканском направлении несет целый ряд преимуществ. Дальнейшая консолидация мира вокруг победы Украины. Укрепление стратегических позиций государства на международной арене. Многомиллионные контракты и беспрецедентные возможности для украинского бизнеса. Поддержка украинской военной экономики. Уничтожение последних лазейок для российских террористов. Мировая изоляция Москвы.

Всё это нужно было делать десять лет назад. Но на этом новейшем этапе украинская дипломатия двигается быстрыми темпами, чтобы обеспечить мощный результат и вернуть утраченное.

Не надо спрашивать, где нас ждут, нужно идти и находить новых друзей и открывать новые горизонты. Идти масштабно, системно и настойчиво. Открывать двери для украинского бизнеса хоть в Африке, хоть в Австралии, хоть на Карибских островах. Мы работаем на результат, укрепление экономики Украины. Мы превратим дипломатические контакты в новые контракты, новые поступления в бюджет. Прочная экономика станет стальной броней, которая, в частности, будет защищать нашу страну от агрессора.

Это кропотливая работа, которую будут и дальше вести наши дипломаты. В защите и продвижении интересов Украины во всех регионах мира лежит один из ключей к победе нашего государства в войне и его лидерской роли в послевоенном мире.