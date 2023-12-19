Відкрити рахунок онлайн для ФОП та юридичних осіб можна зручно в Укргазбанку

Банк розширив можливості дистанційного відкриття рахунку для клієнтів малого та середнього бізнесу, тож відтепер ця функція доступна не тільки для ФОП, а й для юридичних осіб.
Укргазбанк:
Так, нещодавно Укргазбанк дистанційно відкрив рахунок клієнту, який на фронті боронить країну від ворога. Відкрити рахунок вдалося, не дивлячись на складні умови, в яких перебуває клієнт. Маючи ноутбук, мобільний телефон, Starlink, а також паспорт, ІПН та ліхтарик, клієнт пройшов відеоінтерв'ю. Тож в Укргазбанку відкрити дистанційно валютний рахунок для юридичної особи навіть на фронті цілком реально.
Які додаткові переваги отримує клієнт при дистанційному відкритті рахунку?
Детальніше про нові можливості та весь процес дистанційного відкриття рахунку за посиланням.
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