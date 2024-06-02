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Отключения света. Когда будут действовать графики 3 июня

Фото: когда будут выключать свет 3 июня (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине в понедельник, 3 июня, во всех областях возможны отключения света по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 3 июня, с 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - сообщили в компании.

Там отметили, что при превышении лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать.

Отключения света в Украине

После российских ударов по энергетике весной этого года в Украине снова начали применять отключение света из-за значительного дефицита электроэнергии.

На днях российская армия снова атаковала энергообъекты Украины, в том числе две ГЭС. Под ударом снова оказалась Днепровская ГЭС, выведенная из строя еще после предварительного обстрела.

Из-за значительного дефицита в энергосети в Украине сегодня вводили экстренные отключения света. В Киеве из-за этого останавливалась работа фуникулера.

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