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Не отключение промышленности от электроэнергии должно быть приоритетным, - эксперт

Автор: Александр Мороз

Отключение бизнеса от электроэнергии в пользу населения является популизмом воюющей страны.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Дилемма на проверку зрелости украинского общества проста. Что важнее не выключать от электроэнергии: завод или ЖК? Для страны, которая сама финансирует свои вооруженные силы, гораздо важнее обеспечить работу бизнеса, инфраструктуры, промышленности. Для страны, живущей замерами рейтингов, конечно , более важный популизм. Собственно, недавно прочитал, что промышленность, чтобы не выключать, обязали импортировать 80% электроэнергии из-за границы", - написал он.

По его словам, к сожалению, объемов его импорта недостаточно, чтобы всем хватило. То есть популизм победил

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины заявили, что такие нормы импорта серьезно повредят энергоемким отраслям промышленности и приведут к остановке крупных производств. В таком случае последствиями для экономики станут сокращение налоговых и валютных поступлений и снижение ВВП, что в свою очередь приведет к снижению обороноспособности нашего государства и росту безработицы.

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Электроэнергия