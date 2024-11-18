Отключать свет в Киеве будут по новым правилам: как узнать графики заранее

Компания ДТЭК Киевские электросети ввела обновленный подход к планированию и информированию потребителей о стабилизационных отключениях электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Цифровой".
Обновленный сервис "ДТЭК Свет" позволяет точно планировать потребление электроэнергии и оперативно получать информацию об изменениях в графиках отключений.
1. Точные графики на сегодня и завтра
Теперь расписание стабилизационных отключений обновляется каждый вечер, лишая "серых зон", когда гарантировать наличие света или отсутствие ДТЭК не могли.
Это было сделано, чтобы информация об отключении стала четкой и понятной каждому потребителю.
2. Оперативные уведомления об изменениях
Сообщается, что в случае изменения графика в течение дня пользователи получат мгновенные сообщения.
3. Доступ к графикам без интернета
Теперь в приложении можно загрузить недельный график отключений и просматривать его даже в автономном режиме, поскольку изменения в графике автоматически синхронизируются.
4. Расширенный прогноз на неделю
В сервисе можно посмотреть вероятный график до конца недели. У него будут "серые зоны".
Также в сервисе "ДТЭК Свет" по-прежнему можно добавить свой адрес, позволяющий получать уведомления, чтобы всегда оставаться в курсе изменений.
Фото: оповещение от ДТЕК ("Киев Цифровой")
Напомним, что из-за возобновления масштабных российских обстрелов по энергетическим объектам Украины, отключения света по графикам, а также аварийные отключения снова вернулись.
В материале РБК-Украина можно более подробно узнать о том, как долго будут действительны отключения света в Украине и чего ждать зимой.
Также мы рассказывали о том, как живут жители Одессы, где произошел полный блекаут из-за российских обстрелов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.