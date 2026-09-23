Отойти от сырьевой экономики. Какие шаги должно предпринять правительство для металлургии?

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Экономика не сможет перейти от сырьевой модели к производству с высокой добавленной стоимостью без государственной поддержки металлургии: отрасль сталкивается с торговыми ограничениями, высокой стоимостью электроэнергии и нехваткой ресурсов декарбонизации. О вызовах для ГМК и возможных шагах государства – в колонке менеджера по GR в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Марии Аршинниковой.

Правительство поставило амбициозную и правильную цель: довести долю перерабатывающей промышленности в ВВП с нынешних 8,8% до 20%. Это разница между экономикой, продающей сырье (например, рудой или зерном), и экономикой, производящей продукцию с высокой добавленной стоимостью, платит более высокие зарплаты и формирует устойчивую налоговую базу.

Принципиальная проблема заключается в том, что пока государство планирует рост перерабатывающей промышленности, крупнейший ее сегмент, ГМК, сокращается прямо сейчас – под давлением обстоятельств, большинство из которых внешние и не зависят от качества менеджмента украинских предприятий. Так что без отдельного правительственного решения по металлургическому комплексу цель в 20% перерабатывающей промышленности может остаться только лозунгом.

Структура экономики = вопросы безопасности

За 35 лет независимости Украина завершила переход к сырьевой модели экономики.

Война показала уязвимость такой структуры. Когда в 2022 году Россия заблокировала черноморские порты, страна фактически лишилась возможности экспортировать основную массу своей продукции.

В настоящее время, с блокировкой работы портов Большой Одессы, эта история повторяется в острейшей форме. НБУ оценивает совокупные потери валютной выручки во втором полугодии 2026 примерно в 2,5 млрд долларов.

Следовательно, сырьевой экспорт имеет физическую уязвимость: крупнотоннажный, низкомаржинальный и критически зависим от бесперебойности канала поставки. И это первый аргумент в пользу перерабатывающей промышленности: она более устойчива к логистическим кризисам.

Второй аргумент – фискальный. В 2025 году перерабатывающая промышленность стала крупнейшим налогоплательщиком среди всех отраслей экономики, обеспечив 18% всех поступлений в сводный бюджет. В стране, где расходы на безопасность и оборону запланированы на уровне более четверти ВВП, это не абстракция, а прямая связь между работой завода и финансированием армии.

Третий аргумент – о рабочих местах. Промышленность создает не просто занятость населения, а служит мультипликатором. До февраля 2022-го один работник ГМК обеспечивал 4 рабочих места в смежных секторах, а каждый 13-й наемный работник в Украине был связан с металлургией.

Четвертый аргумент – об восстановлении. По оценке Всемирного банка, представленной в презентации Минэкономики "Экономика будущего", восстановление поврежденных секторов, согласно методологии RDNA, требует около 524 млрд долларов, а общие инвестиционные потребности Украины на 2026-2035 годы достигают 770 млрд долларов. Наибольшими потребностями являются транспорт, энергетика и жилищный фонд. Это означает спрос на арматуру, металлоконструкцию, трубу, кабель и цемент. Вопрос только в том, будет ли это производить Украина?

6 ударов в одном году

В 2021 году вклад ГМК в экономику составлял 10,3% ВВП, доля в экспорте товаров достигала почти 33%: 22,2 млрд. долларов валютной выручки и около 3,5 млрд. долларов налогов и сборов. По итогам 2024 г. взнос комплекса сократился до 7,2% ВВП, экспорт до 6,4 млрд долларов (15,4% товарного экспорта), а налоговые поступления до примерно 1 млрд долларов. Основание для таких печальных цифр очевидно: сокращение производства основной продукции.

Удар первый: CBAM без исключений

С 1 января 2026 года ЕС ввел Механизм трансграничной углеродной корректировки (CBAM) в полном объеме, без исключений и переходного периода для Украины. Последствия были мгновенными: в I квартале металлурги потеряли более 1,1 млн тонн экспортных заказов из ЕС, а отдельные виды продукции – от 17% до 93% европейского экспорта. Это связано с уже высокой затратной базой, на которую дополнительно накладывается стоимость сертификатов CBAM на выбросы парниковых газов.

По оценкам GMK Center, к 2030 году Украина потеряет до 2,1% ВВП; экспорт длинного проката и квадратной заготовки может полностью прекратиться, чугуна сократиться на 75%, плоского проката на 30%; за два-три года действие CBAM может повлечь закрытие двух из четырех металлургических комбинатов страны.

Удар второй: непропорциональные квоты ЕС с 1 июля

С 1 июля 2026 года ЕС ввел механизм тарифных квот на импорт стали – 18,3 млн тонн в год, пошлины на внеквотные поставки установлены на уровне 50%. Для Украины это имеет конкретное измерение: индивидуальные квоты для украинских производителей в среднем примерно на 60% ниже фактических объемов экспорта 2025 года.

Оценка последствий: сокращение экспорта стали на 1,3-1,5 млн. тонн ежегодно и потеря 850 млн. – 1 млрд долларов валютной выручки. Даже продукция, которая выдерживает CBAM-нагрузку, теперь упирается в такое ограничение.

Удар третий: непредсказуемая и неконкурентная стоимость э/э

Для металлургии стоимость электроэнергии не является операционной деталью. В структуре цены железорудного концентрата энергетическая составляющая составляет 50-60%, железорудных окатков 30-35%, стали из электродуговых печей 10-15%. В производстве ферросплавов энергетическая составляющая выросла с 22-27% в 2021 году до 35-40% сегодня.

Проблема в том, что украинская промышленность платит за этот ресурс гораздо больше, чем ее конкуренты в ЕС. Зимой цена э/э резко подскочит. При этом долгосрочные контракты, введенные правительством, должны уменьшить риск волатильности цен для потребителей. Однако большинство первых аукционов выиграли трейдеры. А это значит, что модель аукционов следует пересмотреть, чтобы их преимуществами могли воспользоваться и конечные потребители.

Удар четвертый: непробиваемый американский рынок

Параллельно с европейскими ограничениями действуют американские. Section 232 предусматривает 50% пошлину на сталь, а с 6 апреля 2026 года США реструктурировали режим, перейдя от налогообложения металлического содержимого к налогообложению полной таможенной стоимости продукции по четырехуровневой системе ставок.

Украинский экспорт готовой металлопродукции в США по-прежнему был ограничен антидемпинговыми мерами. Но именно теперь, когда европейский рынок сужается, американский режим делает невозможным его замещение.

Удар пятый: дискриминация иностранного инвестора

У государства действительно есть инструменты поддержки промышленности. "Сделано в Украине" в 2025 году обеспечила 0,95 процентного пункта роста ВВП. Работают грантовые программы для перерабатывающих предприятий, механизм удешевления кредитов и Фонд декарбонизации. Но все эти инструменты устанавливают требование о том, что владельцы компаний должны иметь украинское гражданство.

Как следствие, предприятия с иностранными инвестициями, платящие налоги и создающие рабочие места в Украине, не имеют доступа к программам. Особенно острой эта проблема возникает в условиях прямых обстрелов предприятий.

Удар шестой: отсутствие ресурсов на декарбонизацию

Европейский Союз обладает развитой системой финансирования промышленной декарбонизации: Innovation Fund и Modernisation Fund. Логика этих фондов состоит в том, что углеродное регулирование должно сопровождаться инструментами адаптации для подпадающих под него. Украинские производители подпадают под CBAM с 1 января 2026 года.

Доступ к инструментам адаптации они получат после вступления в ЕС, то есть, по лучшему сценарию, через несколько лет. Эта асимметрия имеет конкретную цену: по расчетам GMK Center, совокупные платежи украинских производителей по CBAM в 2026-2030 годах составят 1,2 млрд евро.

Позиция Украины в переговорах должна быть такой: если регуляторный режим ЕС применяется к украинским производителям сегодня, то и инструменты адаптации должны быть доступны сегодня, а не после завершения переговорного процесса.

7 опций, как правительство может подставить плечо

Поставим проблему ребром: украинской промышленности нужна система поддержки и отдельное постановление, а не только точечные решения. Это требует сам характер проблемы.

Во-первых, трудности, постигшие ГМК, межведомственны по природе. Цена э/э является ответственностью Минэнерго и НКРЭКУ; квоты и CBAM – МИД и Минэкономики. Доступ к фондам ЕС – это переговорный трек. Ни один отдельный орган не может решить комплекс, а без единого документа с определенными ответственными и сроками каждый вопрос рассматривается изолированно и зависает.

Во-вторых, отдельное постановление правительства станет сигналом инвесторам, кредиторам и международным партнерам о том, что государство определило перерабатывающую отрасль стратегической. В переговорах с Еврокомиссией аргумент "Украина сама не считает это приоритетом" используется против нас. Формализованная правительственная позиция этот довод снимает.

Какие шаги со стороны Кабинета Министров Украины самые неотложные?

№1: отдельное постановление о поддержке ГМК

Принять постановление КМУ "О безотлагательных мерах поддержки горно-металлургического комплекса как стратегической отрасли экономики в условиях военного положения".

В нем ГМК-сектор нужно охарактеризовать как приоритетный и критический. Министерства должны получить поручение:

решить вопрос переговорных треков для доступа к иностранным рынкам; антидемпинговых расследований по Китаю и Турции;

стабилизации логистических тарифов, в том числе "Укрзализныци";

специальных условий бронирования;

долгосрочных аукционов по э/э;

устранение барьеров конечного бенефициарного собственника (КБС).

№2: институциональное обеспечение

Создать при КМУ межведомственную рабочую группу по поддержке ГМК с обязательным включением представителей отрасли.

№3: внесение изменений в Постановление КМУ №499 о создании механизма долгосрочных аукционов по продаже э/э

Увеличить объемы э/э, предлагаемые на специальных сессиях аукционов по двусторонним договорам, с нынешних 0,5-2% от запланированного годового объема реализации до уровня предложения, обеспечивающего справедливое формирование цен на рынке долгосрочных контрактов. Стартовую цену определять на уровне средневзвешенной цены РДН за предыдущий период с дисконтом 30%.

Требование по минимальному количеству участников целесообразно отменить или снизить до двух, поскольку действующие правила и так позволяют подавать предложения ниже стартового уровня.

Если это произойдет, ГМК ожидает восстановления ценовой предсказуемости как предпосылки инвестиционных решений, сохранения загрузки мощностей и предотвращения дальнейших сокращений.

№4: устранение барьера КБС

Внести изменения в Постановления Кабмина, регулирующие программы государственной поддержки, заменив критерий резидентства/гражданства КБС критерием отсутствия связей с государством-агрессором.

Какие ожидаемые эффекты? Прежде всего, разблокирование доступа к инструментам декарбонизации для предприятий, формирующих основную часть промышленных выбросов, и их восстановление после российских обстрелов.

№5: торговый трек с ЕС

Определить приоритетом переговорной позиции Украины получение специального режима по CBAM для страны, находящейся в состоянии полномасштабной войны. Следует также инициировать пересмотр индивидуальных тарифных квот для Украины с учетом исторических объемов экспорта.

№6: доступ к рынку США

Инициировать переговоры с США по предоставлению Украине исключения или преференциального режима в рамках Section 232, используя прецеденты торговой поддержки стран, находящихся в состоянии войны.

№7: защита внутреннего рынка

Инициировать применение защитных мер по импорту металлопродукции из Китая и Турции.

Цена бездействия

Государство сформулировало абсолютно корректную цель – достичь 20% перерабатывающей промышленности в ВВП. Но это возможно, когда продолжаются разговоры о потере ГМК, наибольшем ее сегменте.

Если не корректировать государственный курс, то, по оценкам отраслевой аналитики:

производство стали снизится до 5,8 млн тонн в 2027 году, уровень ниже исторического минимума военного времени;

совокупные потери от CBAM за 2026-2030 годы составят 3,9 млрд долларов;

бюджет недополучит 3,6 млрд долларов;

потери от квот прибавят 850 млн – 1 млрд долларов ежегодно.

По мультипликатору занятости это десятки тысяч прямых и сотни тысяч опосредованных рабочих мест, значительная часть которых сосредоточена в прифронтовых регионах, где альтернативной работы нет.

Мечтаем вместе о расцвете перерабатывающей промышленности и рабочих местах? Тогда пора принимать профильное Постановление КМУ о неотложной поддержке ГМК.