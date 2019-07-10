Відеоповтори працюватимуть оффлайн в першому колі УПЛ

Українська асоціація футболу (УАФ) підтримала проект змін до регламенту для впровадження системи відеоповторів (VAR) на матчах чемпіонату. Про це повідомляється на сайті організації.

Зокрема, передбачається, що система буде використовуватися в режимі офлайн на матчах української Прем’єр-ліги (УПЛ) протягом першого кола змагань сезону 2019/20. Це дозволить протестувати обладнання та провести навчання арбітрів.

Очікується, що після отримання необхідних дозволів, зокрема від ФІФА, використання системи відеоповторів перейде в режим онлайн із початком другого кола змагань.

Нагадаємо, раніше планувалось, що систему відеоповторів протестують в фіналі розіграшу Кубка України 2018 року.