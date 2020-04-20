Відеоконференцію Шмигаля та Меркель перенесли

Відеоконференцію прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та канцлера Німеччини Ангели Меркель перенесли. Про це повідомив очільник українського уряду у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, відеоконференцію, яка мала відбутися сьогодні, 20 квітня, було перенесено через непередбачувані невідкладні справи, які виникли в Меркель. Нову дату узгодять пізніше.

"Ми з розумінням до цього ставимося, адже в часи пандемії трапляється різне. Домовилися перенести зустріч на зручний для обох сторін час", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шмигаль та Меркель проведуть відеоконференції 20 квітня. Планувалося, що під час відеоконференції сторони обговорять подальшу співпрацю між країнами, а також фінансову підтримку та хід реформ в Україні.

Також РБК-Україна писало, що в кінці березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Меркель. Під час телефонної розмови йшлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Євросоюзу та Світового банку.

Додамо, німецький канцлер Меркель називала пандемію коронавірусу найсерйознішою кризою за всю історію існування Європейського союзу.