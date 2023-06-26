Видео с Шойгу показали впервые после мятежа Пригожина

Российское военное ведомство показало кадры с министром Сергеем Шойгу. Это произошло впервые после военного мятежа лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на минобороны РФ в Telegram.

Утверждается, что Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск.

Бунт Пригожина

Напомним, лидера наемников "Вагнер" Евгений Пригожин начал военный мятеж вечером 23 июня. Он обвини российское военное ведомство в обстреле его подчиненных. Пригожин заявил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена".

В штабе Южного военного округа Пригожин потребовал у генералов выдать начальника Генштаба Валерия Герасимова и Шойгу и те были не против.

"Вагнеровцы" фактически без боя захватили Ростов-на-Дону и Воронеж. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км, но Пригожин вечером 24 июня заявил, что прекращает поход на Москву.

Позже стало известно, что Пригожина отправляют в Беларусь, закрывая уголовные дела о перевороте.