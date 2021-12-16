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У вигляді NFT. Перший запис у "Вікіпедії" продали за 750 тисяч доларів

Автор: Ольга Белей

У Нью-Йорку пройшли тематичні торги "Народження Вікіпедії", де було виставлено всього два лоти. Захід пройшов під егідою аукціонного дому Christie's.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аукціонного дому Christie's.

"NFT першої редакції "Вікіпедії" "Hello World!" проданий за 750000 доларів",-написала прес-служба Christie's.

Як стало відомо, першим лотом став невзаємозамінний токен (NFT) у вигляді найпершої сторінки найбільшої онлайн-енциклопедії. Її створив засновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлс 15 січня 2001 року. Запис складався з єдиної фрази "Hello, World!".

Також з молотка пішов особистий iMac Вейлса, на якому він зробив легендарний запис. Комп'ютер продали за 187,5 тисячі доларів.

Імена покупців обох лотів не розголошуються.

Відзначимо, NFT (невзаємнонезамінний токен) - це унікальний цифровий сертифікат, який зберігається в блокчейне, гарантує оригінальність предмета і дає ексклюзивні права на нього. Сам по собі блокчейн є базою даних, яка одночасно зберігається на величезній безлічі комп'ютерів. У традиційній моделі мережі Інтернет всі пристрої підключені до централізованих вузлів (у вигляді серверів або інтернет-провайдерів), тоді як блокчейн працює за іншою схемою. У ньому не передбачені ніякі центральні вузли; в його системі всі пристрої одночасно зберігають всю опубліковану в блокчейне інформацію. Токени, в свою чергу, являють собою записи в регістрі всередині цього блокчейн-ланцюжка.

Нагадаємо, в Україні виставили на аукціон унікальну монету номіналом в 1 гривню. За таку монету просять майже 25 000 гривень. Відзначається, що монета зроблена з нержавіючої сталі і виконана в кольорі срібла.

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Википедия