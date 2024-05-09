Не отдают деньги. Что делать, если нарушают права потребителя: советы

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Когда можно требовать деньги за некачественный товар

Согласно законам Украины, на каждый проданный товар устанавливается гарантийный срок, который зависит прежде всего от назначения и срока службы товара. К примеру, гарантийный срок на автомобиль будет больше, чем на мобильный телефон или ноутбук.

В течение гарантийного срока изготовитель или продавец обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену товара (при соблюдении потребителем правил пользования товаром или его хранения).

Потребитель вправе потребовать от продавца или производителя расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы в случае обнаружения в течение гарантийного срока существенных недостатков или фальсификации товара.

Фото: На каждый проданный товар есть гарантийный срок. Он зависит от назначения и срока службы товара (freepik.com).

Также вы вправе предъявить продавцу или производителю указанное выше требование и по истечении гарантийного срока. Но только при условии, если у товара были существенные недостатки, допущенные по вине производителя. Такое требование можно предъявить в течение установленного срока службы товара, а если такое не установлено – в течение десяти лет.

Также некоторые товары устанавливается вместо гарантийного срока срок годности. Например, продукты питания, лекарственные средства и так далее.

Что делать, чтобы вернуть деньги

Потребитель должен обратиться к продавцу или производителю товара с требованием, к которому добавить расчетный документ: фискальный чек, квитанцию и так далее. А также технический паспорт или другой документ с отметкой о дате продажи товара.

Для товаров, на которые установлен срок годности, достаточно представить расчетный документ. Такое требование продавец или изготовитель должен рассмотреть в течение четырнадцати дней или с согласия сторон в другой срок.

Когда вам могут отказать возвращать деньги

Только в случае, если продавец (производитель) докажет, что недостатки товара возникли по вине потребителя в результате нарушения потребителем правил пользования товаром или его хранения. При этом потребитель вправе участвовать в проверке качества товара лично или через своего представителя.

Фото: Нужно хранить чеки после покупки в качестве доказательства приобретения товара (freepik.com)

Куда жаловаться на нарушение прав потребителя

Потребитель имеет право обратиться с жалобой непосредственно к продавцу или изготовителю.

Также вы можете обратиться в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей (Госпродслужба) или в ее территориальній орган. Такое обращение может быть представлено как в бумажной, так и в электронной форме.

Госпродпотребслужба имеет полномочия налагать на субъекты хозяйствования штрафы за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Например, размер штрафа в случае нарушения права потребителя на возврат денег за некачественный товар будет составлять десятикратный размер стоимости продукции исходя из цен, действовавших на время приобретения этой продукции, но не менее пяти тысяч рублей.

Также можно подать в суд иск о взыскании с продавца (производителя) товара суммы средств, уплаченных за некачественный товар, и возмещение морального вреда. Однако, учитывая, что срок рассмотрения судами таких споров может колебаться от нескольких месяцев до нескольких лет, лучше начинать защиту своих нарушенных прав с обращения в орган Госпродпотребслужбы.