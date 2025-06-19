Восстановление водопровода после подрыва Каховской ГЭС: подозрения получили организаторы схемы на 240 млн грн

Так, в настоящее время подтверждено присвоение более 240 млн грн, однако по данным следствия, которое продолжается, сумма убытков может достигать нескольких миллиардов гривен.

"Сейчас пятерым ее участникам сообщено о подозрении. Фигурантам грозит до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества", - отмечают в полиции.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции, организовали схему по хищению бюджетных средств группа лиц из числа руководства дорожно-строительной компании. Для реализации коррупционной сделки они в качестве сообщников привлекли служащих подконтрольных предприятий, а также инженера-консультанта общества.

"Для ликвидации гуманитарной и экологической катастроф после теракта российских оккупантов на Каховской гидроэлектростанции в мае 2023 года, правительство направило значительные ресурсы из резервного фонда государственного бюджета на восстановление критической инфраструктуры. В частности, речь идет о строительстве водопровода река Ингулец - Южное водохранилище, что позволило бы обеспечить водой население Кривого Рога", - добавили правоохранители.

Детали схемы: убытки на сотни миллионов и полсотни обысков

Чтобы реализовать "схему" завладения бюджетными средствами, дельцы завышали цены на стройматериалы, которые закупали через аффилированную компанию. По указанию лидера группировки, представитель дорожно-строительной компании подыскивал таких поставщиков материалов, которые предоставляли коммерческие предложения с уже значительно более высокими ценами на необходимые для строительства водопровода материалы. Недостоверные данные злоумышленники вносили в официальные отчеты и акты выполненных работ.

К примеру, дорожно-строительная фирма закупала трубы для прокладки инженерных коммуникаций с переплатой до 50% от рыночной стоимости. Например, труба, стоившая 16 тыс. грн за метр, перепродавалась строительной компании уже за более 24 тыс. грн. Первичная стоимость материалов формировалась этими же подконтрольными компаниями, которые осуществляли поставки, поэтому ценник увеличивался в разы еще на этапе формирования сметы. Таким образом организаторы схемы выводили полученные из бюджета средства через подконтрольные фирмы, а дальше - конвертировали их в наличные.

По предварительным оценкам участники коррупционной сделки нанесли государству ущерб на более 240 млн грн. Полицейские провели более 50 обысков в офисах компаний и по местам жительства фигурантов. В ходе мероприятий изъяли документацию, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие носители информации, содержащие сведения о механизмах реализации преступной схемы.

На основании собранных доказательств полицейские сообщили пятерым фигурантам о подозрении по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В частности, владельцу и представителю дорожно-строительной компании, служащим подконтрольных предприятий и инженеру-консультанту, который в свое время получил соответствующий сертификат от гильдии инженеров.

Сейчас назначен ряд комплексных экспертиз для подтверждения завышения цен и объемов работ по другим эпизодам противоправной деятельности участников сделки при строительстве магистрального водопровода.

Продолжается сбор доказательной базы для привлечения других участников коррупционной схемы к ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.