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Отборочный матч Евро-2024 в Бельгии остановили из-за теракта: футболисты отказались играть

Понедельник 16 октября 2023 23:53
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Отборочный матч Евро-2024 в Бельгии остановили из-за теракта: футболисты отказались играть Фото: отборочный матч Евро-2024 в Бельгии остановили из-за теракта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Футболисты сборной Швеции по футболу отказались выходить на второй тайм матча против сборной Бельгии после убийства трех футбольных фанатов в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

После окончания первого тайма командами было принято совместное решение об остановке футбольного матча. Также в целях безопасности из-за террористической угрозы болельщикам обоих сборных рекомендуется оставаться на стадионе.

Также на фоне теракта Национальный кризисный центр Бельгии поднял уровень террористической опасности в городе до самого высокого, максимального, уровня.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо также связал стрельбу с терроризмом.

"Я только что выразил искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним душераздирающим нападением на шведских граждан в Брюсселе", - заявил Де Кроо.

Стрельба в Брюсселе

Напомним, что неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. Стрельба произошла недалеко от бульвара Ипр – в районе к северу от центра Брюсселя.

Согласно источникам, один человек был застрелен в подъезде дома, еще двое были застрелены в такси. Все погибшие были гражданами Швеции.

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Швеция Брюссель Бельгия
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