Отнимал имущество украинцев и сотрудничал с РФ. Коллаборанту объявлено подозрение в госизмене
Харьковская областная прокуратура установила личность коллаборанта, который выискивал украинских военных и патриотов в Купянске во время оккупации Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
В июле 2022 года 40-летний уроженец города Чугуев начал сотрудничать с РФ. Он стал "командиром" так называемого "Взвода патрульной службы" в составе "Управления внутренних дел" в оккупированном городе Купянск.
Его задачей было подавление любого сопротивления военной оккупации со стороны гражданских лиц, насаждение преступной политики и уклада жизни РФ. Также мужчина должен был совершать акты расправы над гражданами, не желавшими поддерживать "русский мир".
В том же году, в конце июля мужчина вместе с российскими военными приехал в частное домовладение в пгт Двуречная Купянского района. Там проживал работник ГСЧС.
Коллаборанты приехали из-за того, что спасатель имел проукраинскую позицию и не пошел на сотрудничество с оккупантами. Целью приезда подозреваемого было именно проведение "обыска".
Они угрожали мужчине расстрелом и приказали ему не мешать в проведении "следственного действия". Они нашли у хозяина украинскую атрибутику, это разозлило оккупантов.
Поэтому подозреваемый решил с целью профилактики забрать у него автомобиль. После этого злоумышленники уехали.
Коллаборант использовал авто в собственных целях: ездил в кафе, магазины и в Белгород, где принимал участие в мероприятии в праздновании "дня флага РФ".
Стоит отметить, что в октябре 2023 года мужчине и его приспешникам уже было объявлено о подозрении в госизмене.
"Четверо коллаборантов выявляли лиц среди числа участников АТО, лиц, проходивших службу в ВСУ, органах МВД, Национальной гвардии и украинских патриотов. Кроме того, они выискивали у населения оружие для последующей его передачи оккупантам. Также "полицейские" патрулировали город и вместе с российскими службами "несли службу" на блокпостах", - сообщили тогда в прокуратуре.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".
Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.
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