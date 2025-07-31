Выдавали старые сады за новые: полиция разоблачила схему хищения грантов на миллионы гривен

Полиция разоблачила схему хищения государственных грантов на сумму почти 4 млн гривен, подозреваемые якобы занимались созданием садов, но подделывали документы и выдавали старые насаждения за новые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Оперативники департамента киберполиции разоблачили руководителя агрофирмы, который подал недостоверные электронные документы для получения грантовых средств от Минагрополитики на создание сада.

Детали схемы

Главный экономист отдела одного из столичных банков осуществила мониторинг выполнения условий гранта и в отчете указала недостоверные сведения об использовании государственных средств на 3,8 млн грн.



В ходе досудебного расследования правоохранители провели осмотр участка с привлечением инженера-геодезиста, инженера по техническому надзору и представителя института садоводства Национальной академии аграрных наук. Специалисты обнаружили ряд нарушений условий получения гранта по созданию и развитию садоводства.



Кроме того, полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов и ведения хозяйственной деятельности на земельном участке агрофирмы и изъяли ряд вещественных доказательств.

Что грозит подозреваемым

Сейчас директору предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Растрата чужого имущества, которое находилось в его ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах), а работнице банка - по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам).