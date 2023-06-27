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От вторжения РФ пострадало 8% жилфонда Украины, убытки - свыше 50 млрд долларов

Фото: от вторжения РФ пострадало более 8% жилфонда Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате полномасштабного вторжения России повреждено, или уничтожено более 8,6% общей площади жилищного фонда Украины. Сумма прямого ущерба составляет более 54 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет КSE.

"По состоянию на конец мая 2023 года сумма прямого ущерба, нанесенного жилищному фонду Украины в результате полномасштабной войны, составляет более 54 млрд долларов. Это более трети от общего прямого ущерба инфраструктуры и активов Украины по данным, которые рассчитаны командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) в рамках проекта "Россия заплатит", - говорится в отчете.

Эксперты KSE подсчитали, что суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда превышает 163 тысячи единиц. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов – 87 млн кв. м или 8,6% от всего жилищного фонда Украины.

По данным исследователей, большая часть ущерба приходится на многоквартирные дома. В общей сложности таких домов 18,6 тысяч: 13,2 тысячи — повреждены, 5,4 тысячи — полностью разрушены. Наибольшие разрушения получили жилищный фонд Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской и Николаевской областей.

Стоимость восстановления Украины

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к массовым разрушениям промышленной и жилищной застройки.

По подсчетам Всемирного банка, восстановление экономики Украины после вторжения России обойдется в 411 млрд долларов. Это в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП в 2022 году.

По данным Кабмина, очерченная сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях. Данные будут дополнены после деоккупации территорий нашими воинами.

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