От вторжения РФ пострадало 8% жилфонда Украины, убытки - свыше 50 млрд долларов

"По состоянию на конец мая 2023 года сумма прямого ущерба, нанесенного жилищному фонду Украины в результате полномасштабной войны, составляет более 54 млрд долларов. Это более трети от общего прямого ущерба инфраструктуры и активов Украины по данным, которые рассчитаны командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) в рамках проекта "Россия заплатит", - говорится в отчете.

Эксперты KSE подсчитали, что суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда превышает 163 тысячи единиц. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов – 87 млн кв. м или 8,6% от всего жилищного фонда Украины.

По данным исследователей, большая часть ущерба приходится на многоквартирные дома. В общей сложности таких домов 18,6 тысяч: 13,2 тысячи — повреждены, 5,4 тысячи — полностью разрушены. Наибольшие разрушения получили жилищный фонд Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской и Николаевской областей.

Стоимость восстановления Украины

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к массовым разрушениям промышленной и жилищной застройки.

По подсчетам Всемирного банка, восстановление экономики Украины после вторжения России обойдется в 411 млрд долларов. Это в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП в 2022 году.

По данным Кабмина, очерченная сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях. Данные будут дополнены после деоккупации территорий нашими воинами.