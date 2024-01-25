От водительских прав до паспортов. Полиция накрыла производство фальшивых документов

По данным правоохранителей, оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции Харьковской области вышли на "след" межрегиональной преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых документов по всей стране.

За месяц незаконных сделок сообщники получали около миллиона гривен прибыли.

К противоправной деятельности оказались причастными шестеро мужчин и женщина. Все они жители Харькова, Киева и области, в возрасте от 29 до 64-лет.

Преступной деятельностью сообщники занимались непосредственно по месту своего проживания, а "липовые" документы пересылали заказчикам через средства почтовой связи.

Детали преступления

Заказ подельники принимали в мессенджере Telegram, а оплату - на виртуальный кошелек криптовалютой USDT. Стоимость изготовления поддельных документов варьировалась от 350 до 2000 долларов в зависимости от сложности работы и уровня документов.

Как удалось выяснить оперативникам внутренней безопасности, стать владельцем фальшивого водительского удостоверения можно было за 350 долларов, а украинского паспорта - 1200 долларов.

Среди подложных злоумышленниками документов:

водительские удостоверения,

свидетельства о регистрации транспортных средств,

справки о несудимости,

виды на постоянное проживание,

доверенности,

украинские и загранпаспорта,

паспорта других стран.

Отдельным спросом у сообщников пользовались документы, позволяющие военнообязанным мужчинам избежать мобилизации или уехать за границу. К примеру, пакет медицинских документов или приглашение на обучение.

Обыски и ход дела

Полицейские провели ряд санкционированных обысков по месту проживания фигурантов и в их автомобилях. В ходе мероприятий обнаружили и изъяли:

печати и штампы,

оборудование для подделки документов,

бланки паспортов, в том числе других государств,

бланки водительских удостоверений и т.д.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уровень преступности в Украине во время войны

С момента начала вторжения России на май 2022 г. в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%.

В то же время ранее в МВД отмечали, что Украине увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием и угоном транспорта. В целом после войны ожидается рост уровня преступности в Украине.

В сентябре 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко рассказывал, что уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%. В то же время наблюдается рост случаев мошенничества.

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