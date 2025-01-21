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От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя

Украина, Вторник 21 января 2025 11:30
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От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя Военные медики украинского батальона "Госпитальеры" (фото: Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Как военные медики спасают жизни бойцов на передовой и каким образом они используют современные технологии – в материале Анастасии Рокитной специально для РБК-Украина.

На войне медики выполняют двойную работу, сохраняя свою жизнь и жизнь сослуживца. Цепь спасательной операции на поле боя начинается с сообщения в рацию: "Триста!" Далее боевой медик направляется в зону спасения, откуда вместе с побратимами забирает раненого.

Эвакуационный транспорт подъезжает к указанной точке и забирает солдата в стабилизационный пункт. Там оценивают состояние, останавливают кровотечения и накладывают шины, готовя бойца к перевозке в госпиталь, где он получает уже всю необходимую помощь.

Это одна из самых точных и ответственных задач на поле боя, где считается каждая минута. Современная война заставляет военную медицину постоянно совершенствоваться, внедряя новейшие технологии для спасения жизни солдат. Какие именно – в материале РБК-Украина.

Дроны-"спасатели"

Эвакуация раненых с поля боя – ключевая задача медиков. Дроны, такие как Zipline, быстро перемещают раненых из труднодоступных или опасных зон, оснащены специальными носилками и стабилизационным оборудованием для безопасной транспортировки пациентов. Вместе с тем, для доставки медикаментов и медицинского оборудования непосредственно на передовую активно применяются DJI Matrice 300 и Tac Med Drone.

Кроме воздушных дронов, используются и наземные беспилотные аппараты, такие как FOXTAC – роботизированный транспортер украинского производства, который безопасно эвакуирует раненых и доставляет боеприпасы. Свою роль играет и система THeMIS, разработанная эстонской компанией Milrem Robotics, которая, в частности, выполняет задачи эвакуации раненых и огневой поддержки.

"Электроноши", о которых часто упоминают медики, работают в сопровождении коптера, оперативно доставляя пострадавших в медицинские пункты и минимизируя физический риск для медиков, чего не скажешь об эмоциональном.

От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле бояОт турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле бояФото: Дистанционно управляемая платформа для эвакуации военных разработка FoxTac (t.me/zedigital)

Владислав, боевой медик из пограничной бригады, рассказывает, что за три года полномасштабной войны он научился "не привязываться к людям, отбрасывая свои эмоции и работая с холодным умом".

"Я стал менее эмоциональным, хладнокровным. Считаю, что так могу быстро и профессионально работать в критических ситуациях. К потерям отношусь также хладнокровно и так учу относиться людей, потому что это может повлиять на морально-психологическое состояние бойцов. К счастью, еще не было бойца, которого не удалось спасти мне или моему экипажу", – делится он.

Владислав выполняет задачи на первом звене помощи, сам имел ранения и вытащил себя из критического состояния. Мужчина подчеркивает важность дронов для эвакуации и доставки медикаментов: "Это значительно улучшает логистику и скорость оказания помощи. Использование таких технологий позволяет быстрее реагировать на потребности раненых, уменьшая время, необходимое для транспортировки лекарств и оборудования".

Клаус, боец бригады "Рубеж", который отмечает чувство ответственности на своей должности, но не желает делиться вопросом эмоционального состояния, отмечает перспективность использования дронов-носителей.

"Концепт дрона-ноши, который может сам перемещать раненых, выглядит впечатляюще. Это позволило бы исключить из процесса эвакуации от двух до четырех бойцов, которые должны были бы нести раненого. Впрочем, в экстренных ситуациях использование дронов может быть сложным из-за необходимости мгновенной реакции", – считает он.

Гемостатические средства и их эффективность

Гемостатические средства – еще один важный элемент на поле боя, позволяющий быстро останавливать кровотечения. Среди самых распространенных средств – Celox Combat Gauze, который помогает эффективно остановить критическое кровотечение на поле боя.

Еще одно популярное средство – QuikClot, который содержит каолин – вещество, ускоряющее свертывание крови при контакте с раной. ChitoGauze, пропитанный хитозаном, используется для остановки кровотечения благодаря своим антибактериальным свойствам и способности к быстрому свертыванию.

От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле бояФото: Помимо оперативного оказания помощи раненым защитникам, важно также использовать проверенные эффективные средства (Getty Images)

"Клаус", который получил ранение в зоне боевых действий, поделился своим опытом использования гемостатиков: "Я применял на себе Celox Combat Gauze, и оно реально создает тромб достаточно быстро. С собой всегда ношу транексамовую кислоту с растворителем на случай сложных ситуаций. Но это средство не мгновенного действия, и его нужно применять осторожно", – объясняет он.

Советник командующей Медицинских сил ВСУ Евгения Сливко в комментарии РБК-Украина отмечает важность современных гемостатических средств: "Гемостатические средства являются ключевыми в оказании первой помощи на поле боя. Их правильное применение может значительно уменьшить риск кровопотери и спасти жизнь".

Она также подчеркивает, что "благодаря внедрению новых протоколов догоспитальной помощи, которые включают использование турникетов и гемостатиков, медики могут более оперативно реагировать на критические ранения, что увеличивает шансы на выживание раненых".

Телемедицина на поле боя

Сегодня телемедицина играет роль связующего звена между медиками в зоне боевых действий и тыловыми профессионалами. Именно доступ технологий спутниковой связи, таких как Starlink, позволяет получать консультации от ведущих специалистов в тылу. В Медсилах отмечают, что технологии позволяют держать эту связь на всех этапах медицинской эвакуации.

В частности, с передовой могут передавать изображения и данные о состоянии раненых, что позволяет врачам в тылу предоставлять точные указания относительно дальнейших действий, рекомендаций по лечению и даже выполнению сложных процедур, которые ранее могли бы быть невозможными без непосредственного присутствия специалиста.

Также системы телемедицины включают видеоконференции и специализированные приложения для консультаций.

Медик пограничной бригады Владислав, который пользовался такими возможностями, также подчеркивает их значение: "Телемедицина позволяет консультироваться с врачами на расстоянии, что существенно улучшает принятие решений в критических ситуациях. Возможность получить поддержку от высококвалифицированных врачей крайне важна, ведь каждая минута на счету, а правильный выбор лечения может спасти жизнь".

От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле бояФото: Starlink позволяет получать консультации от ведущих специалистов в тылу (Getty Images)

Изменения в военной медицине

С началом полномасштабной войны подходы к военной медицине значительно изменились. Евгения Сливко рассказывает: "TCCC (Tactical Combat Casualty Care) внес изменения в протокол оказания домедицинской помощи. Эвакуация с наложенным турникетом может занимать более двух часов, что приводит к серьезным осложнениям, таким как острая необратимая ишемия конечности. Изменения в принципах конверсии турникета были необходимы для уменьшения рисков потери конечностей и других осложнений".

По ее словам, для подготовки медиков на передовую используются современные методики и тренажеры. Особое внимание уделяется внедрению стандартов НАТО, касающихся подготовки военных медиков. Кроме того, вводятся тренировки по турникетному синдрому, которые покрывают значительные аспекты работы с ранеными.

"Самый большой вызов для всех нас – враг, который часто пренебрегает любыми цивилизованными правилами ведения боевых действий. Используя новейшие, часто запрещенные типы вооружения", – подчеркивает она.

Украинская военная медицина продолжает совершенствоваться благодаря внедрению современных технологий, таких как дроны, гемостатические средства и телемедицина. Главным вызовом остается враг, который использует жестокие и запрещенные методы ведения боевых действий. Несмотря на это, украинские медики ежедневно демонстрируют профессионализм и выносливость, спасая жизни своих сослуживцев в самых сложных условиях.

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