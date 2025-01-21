От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя

Как военные медики спасают жизни бойцов на передовой и каким образом они используют современные технологии – в материале Анастасии Рокитной специально для РБК-Украина.

На войне медики выполняют двойную работу, сохраняя свою жизнь и жизнь сослуживца. Цепь спасательной операции на поле боя начинается с сообщения в рацию: "Триста!" Далее боевой медик направляется в зону спасения, откуда вместе с побратимами забирает раненого.

Эвакуационный транспорт подъезжает к указанной точке и забирает солдата в стабилизационный пункт. Там оценивают состояние, останавливают кровотечения и накладывают шины, готовя бойца к перевозке в госпиталь, где он получает уже всю необходимую помощь.

Это одна из самых точных и ответственных задач на поле боя, где считается каждая минута. Современная война заставляет военную медицину постоянно совершенствоваться, внедряя новейшие технологии для спасения жизни солдат. Какие именно – в материале РБК-Украина.

Дроны-"спасатели"

Эвакуация раненых с поля боя – ключевая задача медиков. Дроны, такие как Zipline, быстро перемещают раненых из труднодоступных или опасных зон, оснащены специальными носилками и стабилизационным оборудованием для безопасной транспортировки пациентов. Вместе с тем, для доставки медикаментов и медицинского оборудования непосредственно на передовую активно применяются DJI Matrice 300 и Tac Med Drone.

Кроме воздушных дронов, используются и наземные беспилотные аппараты, такие как FOXTAC – роботизированный транспортер украинского производства, который безопасно эвакуирует раненых и доставляет боеприпасы. Свою роль играет и система THeMIS, разработанная эстонской компанией Milrem Robotics, которая, в частности, выполняет задачи эвакуации раненых и огневой поддержки.

"Электроноши", о которых часто упоминают медики, работают в сопровождении коптера, оперативно доставляя пострадавших в медицинские пункты и минимизируя физический риск для медиков, чего не скажешь об эмоциональном.

Фото: Дистанционно управляемая платформа для эвакуации военных – разработка FoxTac (t.me/zedigital)

Владислав, боевой медик из пограничной бригады, рассказывает, что за три года полномасштабной войны он научился "не привязываться к людям, отбрасывая свои эмоции и работая с холодным умом".

"Я стал менее эмоциональным, хладнокровным. Считаю, что так могу быстро и профессионально работать в критических ситуациях. К потерям отношусь также хладнокровно и так учу относиться людей, потому что это может повлиять на морально-психологическое состояние бойцов. К счастью, еще не было бойца, которого не удалось спасти мне или моему экипажу", – делится он.

Владислав выполняет задачи на первом звене помощи, сам имел ранения и вытащил себя из критического состояния. Мужчина подчеркивает важность дронов для эвакуации и доставки медикаментов: "Это значительно улучшает логистику и скорость оказания помощи. Использование таких технологий позволяет быстрее реагировать на потребности раненых, уменьшая время, необходимое для транспортировки лекарств и оборудования".

Клаус, боец бригады "Рубеж", который отмечает чувство ответственности на своей должности, но не желает делиться вопросом эмоционального состояния, отмечает перспективность использования дронов-носителей.

"Концепт дрона-ноши, который может сам перемещать раненых, выглядит впечатляюще. Это позволило бы исключить из процесса эвакуации от двух до четырех бойцов, которые должны были бы нести раненого. Впрочем, в экстренных ситуациях использование дронов может быть сложным из-за необходимости мгновенной реакции", – считает он.

Гемостатические средства и их эффективность

Гемостатические средства – еще один важный элемент на поле боя, позволяющий быстро останавливать кровотечения. Среди самых распространенных средств – Celox Combat Gauze, который помогает эффективно остановить критическое кровотечение на поле боя.

Еще одно популярное средство – QuikClot, который содержит каолин – вещество, ускоряющее свертывание крови при контакте с раной. ChitoGauze, пропитанный хитозаном, используется для остановки кровотечения благодаря своим антибактериальным свойствам и способности к быстрому свертыванию.

Фото: Помимо оперативного оказания помощи раненым защитникам, важно также использовать проверенные эффективные средства (Getty Images)

"Клаус", который получил ранение в зоне боевых действий, поделился своим опытом использования гемостатиков: "Я применял на себе Celox Combat Gauze, и оно реально создает тромб достаточно быстро. С собой всегда ношу транексамовую кислоту с растворителем на случай сложных ситуаций. Но это средство не мгновенного действия, и его нужно применять осторожно", – объясняет он.

Советник командующей Медицинских сил ВСУ Евгения Сливко в комментарии РБК-Украина отмечает важность современных гемостатических средств: "Гемостатические средства являются ключевыми в оказании первой помощи на поле боя. Их правильное применение может значительно уменьшить риск кровопотери и спасти жизнь".

Она также подчеркивает, что "благодаря внедрению новых протоколов догоспитальной помощи, которые включают использование турникетов и гемостатиков, медики могут более оперативно реагировать на критические ранения, что увеличивает шансы на выживание раненых".

Телемедицина на поле боя

Сегодня телемедицина играет роль связующего звена между медиками в зоне боевых действий и тыловыми профессионалами. Именно доступ технологий спутниковой связи, таких как Starlink, позволяет получать консультации от ведущих специалистов в тылу. В Медсилах отмечают, что технологии позволяют держать эту связь на всех этапах медицинской эвакуации.

В частности, с передовой могут передавать изображения и данные о состоянии раненых, что позволяет врачам в тылу предоставлять точные указания относительно дальнейших действий, рекомендаций по лечению и даже выполнению сложных процедур, которые ранее могли бы быть невозможными без непосредственного присутствия специалиста.

Также системы телемедицины включают видеоконференции и специализированные приложения для консультаций.

Медик пограничной бригады Владислав, который пользовался такими возможностями, также подчеркивает их значение: "Телемедицина позволяет консультироваться с врачами на расстоянии, что существенно улучшает принятие решений в критических ситуациях. Возможность получить поддержку от высококвалифицированных врачей крайне важна, ведь каждая минута на счету, а правильный выбор лечения может спасти жизнь".

Фото: Starlink позволяет получать консультации от ведущих специалистов в тылу (Getty Images)

Изменения в военной медицине

С началом полномасштабной войны подходы к военной медицине значительно изменились. Евгения Сливко рассказывает: "TCCC (Tactical Combat Casualty Care) внес изменения в протокол оказания домедицинской помощи. Эвакуация с наложенным турникетом может занимать более двух часов, что приводит к серьезным осложнениям, таким как острая необратимая ишемия конечности. Изменения в принципах конверсии турникета были необходимы для уменьшения рисков потери конечностей и других осложнений".

По ее словам, для подготовки медиков на передовую используются современные методики и тренажеры. Особое внимание уделяется внедрению стандартов НАТО, касающихся подготовки военных медиков. Кроме того, вводятся тренировки по турникетному синдрому, которые покрывают значительные аспекты работы с ранеными.

"Самый большой вызов для всех нас – враг, который часто пренебрегает любыми цивилизованными правилами ведения боевых действий. Используя новейшие, часто запрещенные типы вооружения", – подчеркивает она.

Украинская военная медицина продолжает совершенствоваться благодаря внедрению современных технологий, таких как дроны, гемостатические средства и телемедицина. Главным вызовом остается враг, который использует жестокие и запрещенные методы ведения боевых действий. Несмотря на это, украинские медики ежедневно демонстрируют профессионализм и выносливость, спасая жизни своих сослуживцев в самых сложных условиях.