От столичной общины передали двум бригадам 25 грузовиков и 500 дронов, - Кличко

"Сегодня передали бойцам 7-й отдельной бригады Сил специальных операций 25 грузовых автомобилей ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили их на деньги, которые выделили военным из бюджета столицы. Общая стоимость авто - более 39,5 млн грн. Также от общины Киева бойцам 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины передали еще 500 fpv-дронов и 3 украинских БПЛА "Аист", предназначенных для ведения разведки. Защитники закупили их за средства, выделенные из бюджета столицы. сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в целом на оснащение 7 бригады ССО Киев недавно направил 50 млн грн.

Для бригады "Рубеж", по словам Кличко, с начала полномасштабной войны из бюджета Киева было выделено более 500 млн грн.

"На эти средства бойцы ранее закупили и отправили на фронт более 1500 БПЛА. А также – системы РЭБ, сотни радиостанций, автомобили и прочее. Еще в качестве благотворительной помощи передавали 4-й бригаде сотни БПЛА, системы РЭБ, прицелы ночного видения, средства защиты . Город будет и дальше делать все, чтобы помогать всем нашим защитникам и приближать Победу!" – подчеркнул Виталий Кличко.