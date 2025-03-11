От слов к делу. С чем Украина и США подошли к переговорам в Саудовской Аравии

С тех пор, как Дональд Трамп серьезно занялся темой российско-украинской войны, плотность событий, и без того немалая, достигла совсем уж запредельных величин. Та самая перепалка в Овальном кабинете случилась всего полторы недели назад – а сколько всего произошло за это время. Европа активно задумалась над перевооружением, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер де-факто взяли на себя роль лидеров всего западного мира, раз уж США добровольно от этой роли отказываются, даже Китай – и тот успел возмутиться отношением США к европейским странам и выступил против возможной закулисной сделки Вашингтона и Москвы.

Причем изначально казалось, что Украина в целом смогла малой кровью отбиться от последствий скандала в Белом доме. По совету британцев Владимир Зеленский написал "покаянный" твит, признав "лидерство" Трампа и выразить готовность под этим лидерством работать для достижения мира. Сам Трамп позитивно прокомментировал "письмо" от Зеленского – ходившие в киевских кулуарах опасения, что в своем обращении к Конгрессу он сравняет Украину и/или Зеленского с землей, не оправдались.

Впрочем, оправдался другой страх – США отключили Украину от военной помощи и разведывательных данных. Причем прямым текстом объяснили, зачем именно – для шантажа. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог и вовсе сравнил Украину с ослом, которому надо дать по морде, чтобы привлечь его внимание – и прекращение помощи как раз и послужило таким ударом.

Тем не менее, идти на углубление конфликта и полный разрыв связей не решились ни Киев, ни Вашингтон. Напротив, из обеих столиц звучит оптимизм на счет сегодняшних переговоров в саудовской Джидде. Правда, не конца ясно, на чем именно он основывается.

С чем к переговорам подошли США

Есть две школы толкований поведения и заявлений Трампа и его команды. Адепты первой из них считают, что к американскому президенту можно и нужно находить подход. Особенно активны они были в первые дни после вашингтонского скандала, указывая на многочисленные ошибки, которые допустил Зеленский, от одежды до неправильного построения беседы или отказа от переводчиков. Мол, если прийти в костюме, не перебивать Трампа, показывать Трампу не фото украинских пленных, а черновики каких-то контрактов с круглыми суммами – то и результат можно получить совсем другой, гораздо более устраивающий Украину.

Представители второй школы трамповедов отмечают, что, возможно, какие-то ошибки в коммуникации с американцами действительно имели место, и их действительно стоило бы избежать. Но – добавляют – принципиально это бы ничего не изменило, поскольку Трамп для себя уже давным-давно все решил в отношении Украины и Зеленского лично. И никакими костюмами-галстуками этого не исправить. К примеру, канадцы и их правительство вообще пытались относиться к Трампу максимально уважительно – но от тарифов и ежедневного территориального харрасмента это их не спасло.

Анализировать заявления Трампа с точки зрения логики крайне сложно, если вообще возможно. Яркий пример – его резонансные пятничные заявления, согласно которым: 1) Путин хочет мира; 2) потому он яростно бомбит Украину; 3) ведь так на его месте делал бы каждый; 4) и проблема вообще не Путине, а в Зеленском. Или вчерашние рассуждения о том, что и у России тоже "нету карт на руках" – хотя всего несколько дней назад эти "карты" у Путина были. Как он умудрился их потерять, Трамп, конечно, не уточнил.

Так что из ежедневных выступлений и комментариев Трампа и членов его команды можно сделать один вывод. Они действительно добиваются того, о чем говорят – окончания войны в Украине в кратчайшие сроки, на любых условиях, кроме одного-единственного: США больше не должны тратить силы и ресурсы на эту заокеанскую войну.

За последние дни множество американских журналистов и публицистов возмущалось тем, что США проявляют жесткость только к одной стороне войны – Украине. Метод "кнута и пряника" работает очень неравномерно. Кто-то даже пытался непосредственно спросить об этом самого Трампа – чтобы в ответ услышать, что во всем виноват Байден.

Переговоры в Овальном кабинете (фото: Getty Images)

С точки зрения самого Трампа выкручивание рук именно украинцам как раз имеет конкретную логику. Самый быстрый способ закончить поединок двух неравных соперников (а Украина, как ни крути, все-таки в роли более слабого) – как раз поставить подножку слабейшему и более уязвимому из них.

Окружение Трампа уже несколько дней повторяет, что именно оно хочет получить от сегодняшней встречи – сигналы о том, что "украинцы действительно настроены на мир". Поскольку количественно измерить уровень "настроя" украинцев вряд ли возможно, показателем будет готовность нашей делегации "к уступкам". В частности, по словам госсекретаря США Марко Рубио, в любом случае речь будет идти о каких-то территориальных уступках (очевидно, сегодня в Джидде от нашей команды будут ждать хотя бы артикулированной готовности к этому). И здесь Украина все же может попытаться выдоить из ситуации максимум пользы для себя.

С чем к переговорам подошла Украина

После перепалки в Белом доме украинская команда поняла, что идти на какие-то уступки американцам все же придется уже на этих этапах, очевидно, в этом Киев убеждали и Франция с Британией. Изначальная концепция – никаких прекращений огня до получения твердых гарантий безопасности от США – не имела никаких шансов на реализацию.

Потому в дело пошел франко-британский план с "частичным" или "пробным" перемирием в воздухе и на море, который с которым согласилась и Украина. По словам сведущего собеседника РБК-Украина, задача-максимум на сегодняшних переговорах – чтобы потенциальное частичное прекращение огня было хоть чем-то обеспечено, хоть возможной поддержкой американцами в будущем (в каком-то виде) европейского военного контингента в Украине. Пока на этот счет Трамп и команда давали максимально расплывчатые даже по своим меркам комментарии. Хотя идею ограниченного перемирия как такового тот же Рубио оценил вполне нормально.

Более глубокий замысел – попытаться наконец-то перекинуть мяч на российскую половину поля. Вот, Украина вышла с конкретной идеей – не воюем на море, не обстреливаем тылы и т.д. – Россия на это как-то должна будет отреагировать. И если реакция Трампу не понравится – тогда (по крайней мере, есть такие надежды) он может задуматься о том, действительно ли "Путин хочет мира", а главная проблема – это позиция Украины, или же дела обстоят совсем по-другому.

"Нам нельзя выходить на прекращение огня с позиций проигравшей стороны, это нам в будущем потом аукнется многократно. Нам важно показать, что Россия не выиграла. Если будет такое частичное прекращение огня, как мы предлагаем, это можно будет подать как паритет, вот, есть наша позиция, есть российская, всем пришлось пойти на какие-то уступки. Это сигнал, что и в будущем нам не навесят какие-то кабальные соглашения", – рассуждает собеседник.

Плохой сценарий – если Украине попытаются навязать чисто российское видение процесса: согласие на прекращение огня на основе Стамбульских соглашений. На более далекую перспективу это будет означать, что Украина, как ни крути, войну проиграла, и так или иначе останется в "зоне интересов" страны-агрессора, и Штаты с этим, в принципе, согласны.

На протяжении последних четырех месяцев, с самой победы Трампа на выборах, РБК-Украина часто слышало от различных собеседников, и от украинцев, и от европейцев, что главный шанс Украины в средней и долгой перспективе – надеяться на крайнюю тупость и заносчивость россиян, которые могут умудриться проиграть уже почти выигранную партию. Сегодня в Джидде россиян, судя по всему, не будет – так что задачей нашей стороны будет заочно подтолкнуть агрессоров к ошибке.