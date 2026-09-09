От скорости до простоты: как меняется конкуренция на рынке МФО

Скорость уже не определяет выбор клиента

В МФО заканчивается эпоха "быстрых денег". Не потому, что скорость стала менее важной - просто сегодня ее уже недостаточно. Когда скорость оформления становится рыночным стандартом, она все меньше определяет выбор клиента. На первый план выходит качество всего процесса - от понятности условий и простоты оформления до обслуживания и погашения кредита.

Эту перемену хорошо иллюстрируют результаты нашего исследования. Больше всего за год выросла значимость простоты оформления и прозрачности условий - на 8 процентных пунктов по каждому показателю. Удобство погашения добавило 6 процентных пунктов, получение средств - 5 процентных пунктов. Для сравнения, значимость мобильного приложения и онлайн-формата выросла лишь на 2 процентных пункта.

Digital становится инструментом, а прозрачность - базовым стандартом

Для меня это означает важное изменение в логике конкуренции: digital перестает быть самоцелью - он становится инструментом. Клиенту важно не просто иметь возможность оформить кредит онлайн или воспользоваться приложением. Ему важно, насколько просто, понятно и предсказуемо он может пройти весь путь - от заявки до погашения.

При этом безопасность уже относится к базовым, гигиеническим факторам финансового сервиса: клиент ожидает, что этот путь будет защищен, а его данные и операции - в безопасности.

Этот вывод стоит рассматривать и в контексте более широкой динамики рынка. По данным НБУ, которые проанализировал Опендатабот, в первом полугодии 2026 года украинцы заключили 4,2 млн договоров с МФО на 37,5 млрд грн. При этом количество договоров оставалось примерно стабильным, тогда как средний размер микрокредита вырос почти в полтора раза - примерно до 9,2 тыс. грн.

В совокупности эти данные показывают два важных изменения: клиент становится более требовательным к качеству взаимодействия с МФО, а средний размер кредита растет. Для бизнеса это означает, что простота, прозрачность и удобство обслуживания становятся не просто характеристиками клиентского опыта, а важными факторами конкурентоспособности продукта.

При этом прозрачность я бы не называл конкурентным преимуществом - это базовый стандарт ответственного кредитования. Конкуренция начинается поверх этого стандарта: в том, насколько просто компания организует процессы, насколько качественно оценивает клиента и насколько удобно сопровождает его на протяжении всего жизненного цикла кредита.

Следующий этап конкуренции - более простой кредитный опыт

Поэтому следующий этап развития МФО - не в добавлении новых digital-функций, а в устранении лишних барьеров на пути клиента.

Если первый этап цифровизации отвечал на вопрос "как быстрее выдать кредит?", то следующий должен ответить на вопрос: "как сделать весь кредитный опыт проще, понятнее и ответственнее?"

Именно здесь я вижу главную конкурентную борьбу МФО в 2026-2027 годах.