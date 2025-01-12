От штрафа до 8 лет заключения: полиция напомнила, какое наказание может быть за ложный вызов

Ложные вызовы экстренных служб отвлекают ресурсы от реальных чрезвычайных ситуаций. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

Ложный вызов экстренных служб - это серьезное нарушение закона, которое может иметь тяжелые последствия для общества.

Заведомо ложный вызов полиции, спасателей или медицинской помощи приводит к отвлечению служб от реальных ситуаций, где каждая секунда может спасти жизнь.

Мотивы такого деяния могут быть разными, но последствия для общества и личной ответственности виновных лиц весьма серьезные. Поэтому напоминаем:

согласно ст. 183 КУоАП, за заведомо ложный вызов специальных служб, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривен;

согласно ст. 259 УКУ, за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от двух до восьми лет.

Граждан призвали осознавать серьезность таких действий и не использовать службы экстренной помощи для шуток или безосновательных вызовов. Это позволит сохранить ресурсы служб для тех, кто действительно нуждается в помощи.

"Помните, что только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность и спокойствие в нашем обществе", - отметили правоохранители.