От России может отколоться часть территорий, - Каспаров

Экс-чемпион мира по шахматам считает, что страх перед распадом России часто неконтролируем и лежит в основе расчетов некоторых американских и европейских чиновников, которые боятся усиления Китая и хаоса в стране, у которой есть ядерное оружие.

По мнению Каспарова, распад России возможен, но после победы Украины в войне и поражения режима диктатора Владимира Путина.

"Надо исходить из того, что никакого другого варианта окончания войны, кроме победы Украины, не существует. Все остальное означает заморозку. То есть война не может кончиться, пока Путин у власти. Падение Путина станет результатом поражения России в войне. Путинский крах неизбежен после освобождения Украины ровно потому, что режим не держится, когда вождь теряет свою легитимность", - отметил оппозиционер.

Каспаров считает вероятным, что от России в будущем могут отколоться некоторые территории, в частности Татарстан или Чечня.

"На мой взгляд, надо перестать бояться того, что Россия уменьшится в размерах. Я не сторонник тотального распада, хотя есть много людей, которые считают, что иначе быть не может. Скорее всего, идеальным сценарием (если может быть идеальный сценарий) было бы переучреждение страны с пониманием того, что какой-нибудь Татарстан захочет быть самостоятельным. Татарстан, Башкортостан, Чечня, может быть, еще кто-то", - объяснил он.

Российский оппозиционер считает, что сейчас важнейшей задачей остается окончание войны. По его мнению, диктатор Путин будет воевать "до последнего доллара, до последнего солдата".

Прогнозы об окончании войны

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. Подобный тезис также высказывал министр обороны Украины Алексей Резников.

При этом в США и ЕС более скептичны по поводу сроков окончания войны. В частности генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что нужно готовиться к длительной поддержке Украины.

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