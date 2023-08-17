RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От России может отколоться часть территорий, - Каспаров

Фото: Гарри Каспаров (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

От России в будущем может отколоться часть территорий. Этому должна предшествовать победа Украины в войне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Экс-чемпион мира по шахматам считает, что страх перед распадом России часто неконтролируем и лежит в основе расчетов некоторых американских и европейских чиновников, которые боятся усиления Китая и хаоса в стране, у которой есть ядерное оружие.

 

По мнению Каспарова, распад России возможен, но после победы Украины в войне и поражения режима диктатора Владимира Путина.

"Надо исходить из того, что никакого другого варианта окончания войны, кроме победы Украины, не существует. Все остальное означает заморозку. То есть война не может кончиться, пока Путин у власти. Падение Путина станет результатом поражения России в войне. Путинский крах неизбежен после освобождения Украины ровно потому, что режим не держится, когда вождь теряет свою легитимность", - отметил оппозиционер.

Каспаров считает вероятным, что от России в будущем могут отколоться некоторые территории, в частности Татарстан или Чечня.

"На мой взгляд, надо перестать бояться того, что Россия уменьшится в размерах. Я не сторонник тотального распада, хотя есть много людей, которые считают, что иначе быть не может. Скорее всего, идеальным сценарием (если может быть идеальный сценарий) было бы переучреждение страны с пониманием того, что какой-нибудь Татарстан захочет быть самостоятельным. Татарстан, Башкортостан, Чечня, может быть, еще кто-то", - объяснил он.

Российский оппозиционер считает, что сейчас важнейшей задачей остается окончание войны. По его мнению, диктатор Путин будет воевать "до последнего доллара, до последнего солдата".

Прогнозы об окончании войны

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. Подобный тезис также высказывал министр обороны Украины Алексей Резников.

При этом в США и ЕС более скептичны по поводу сроков окончания войны. В частности генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что нужно готовиться к длительной поддержке Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гарри КаспаровРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеВладимир Путин