RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От Роналду до Надаля. Сколько спортивные звезды зарабатывают за рекламу в сети

Фото: Криштиану Роналду зарабатывает миллионы и за пределами поля (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду возглавил список знаменитостей, наиболее зарабатывающих за рекламные сообщения в Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hopper HQ.

Маркетинговый портал подсчитал стоимость рекламы в профилях звезд, в том числе и спортсменов-профессионалов. В топ-100 списка попали 24 активных и бывших атлета.

Лидером рейтинга стал Роналду. Португальский форвард собрал в Instagram почти 597 млн подписчиков. Эта цифра позволила эпохальному футболисту зарабатывать 3,234 млн долларов за одно рекламное сообщение в персональном аккаунте.

Вторым в перечне стал извечный конкурент Роналду – Лионель Месси. На профиль аргентинца из "Интера Майами" подписалось более 479 млн человек. Впрочем, в рекламных заработках чемпион мира значительно уступает португальцу. Одно рекламное сообщение в Instagram Месси будет стоить 2,597 млн "зеленых".

Третьим среди спортсменов неожиданно стал Вират Кохли. Индийский крикетчик занял 14-е место в рейтинге от Hopper HQ. Один из ведущих бетсменов планеты берет 1,384 млн долларов за сообщение рекламного характера в социальной сети компании Meta.

Более 500 тысяч "зеленых" за рекламу в Instagram берут футболист Неймар (1,141 млн), баскетболист Леброн Джеймс (851 тысяча) и футболист Килиан Мбаппе (575 тысяч). Зато один из сильнейших теннисистов в истории Рафаэль Надаль зарабатывает за рекламные сообщения "всего" 105 тысяч долларов. Последней среди спортсменов в сотни звезд идет Ронда Раузи. Американская рестлер готова продвигать продукты и услуги за 94 тысячи.

 

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РоналдуНеймарЛеброн ДжеймсInstagramТеннисБаскетболМессиРафаэль НадальКриштиану Роналду