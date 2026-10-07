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От резервуаров до газоочистки: Генштаб раскрыл результаты поражений в Самаре и Астрахани

15:05 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)

Украинские военные нанесли удары по нефтегазовым объектам РФ в Самарской и Астраханской областях, повредив резервуары, трубопроводы и установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Речь идет о линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в поселке Просвет и газоперерабатывающий завод "Астраханский" в Астрахани.

Что повреждено на станции "Самара"

В результате поражения ЛПДС "Самара" 2 октября подтверждено повреждение 11 резервуаров РВС-20000 и трех резервуаров РВСПК-50000.

Также поврежден участок трубопроводов и станция автоматизированного налива нефтепродуктов.

ЛПДС "Самара" является большим узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На предприятии смешивают нефть с разным содержанием серы из разных месторождений. Это нужно для формирования экспортного сорта Urals.

На него приходится до 50% от общего объема нефтяного экспорта России. Кроме того, станция задействована в обеспечении нужд российских вооруженных сил.

Какие повреждения на Астраханском ГПЗ

Еще один удар был нанесен 4 октября по газоперерабатывающему заводу "Астраханский" в Астрахани.

По данным Генштаба, там подтверждено повреждение элементов двух установок очистки газа – У-172 и У-272. Также поврежден блок вторичной перегонки У-1731.

Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших в мире производителей газовой серы. Эта продукция используется, в частности, в процессах нитрования при изготовлении взрывчатых веществ и пороха.

У предприятия есть проектная мощность переработки до 12 млрд кубометров пластового газа в год. Ежегодно завод может производить до 3,5 млн тонн технической серы – около половины всего российского производства.

Как отметили в Генштабе, Астраханский ГПЗ также задействован в обеспечении российской армии.

Напомним, в течение суток украинские военные нанесли удары по четырем целям, которые, по словам президента Владимира Зеленского, помогают России финансировать и вести войну против Украины.

Под ударом оказались два нефтяных объекта и полигон в Пермском, Самарском и Астраханском регионах РФ.

Отдельно украинские военные нанесли удар по цели в Черном море.

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Российская ФедерацияУкраинаГенштаб ВСУГазНАФТАВооруженные силы Украины