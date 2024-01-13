ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"От ракет так умирают". Фигурист красноречиво напомнил Европе об убийствах украинцев

Каунас, Суббота 13 января 2024 10:29
UA EN RU
"От ракет так умирают". Фигурист красноречиво напомнил Европе об убийствах украинцев Фото: Иван Шмуратко доступно объяснил реалии войны (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Иван Шмуратко образцово воспользовался возможностью показать аудитории чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года ужасы войны России против Украины. Турнир проходит в литовском Каунасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

22-летний фигурист в произвольной программе Евро-2024 вышел в белой рубашке с "пятном крови" в районе сердца. Выступление украинца стало продолжением короткой программы, где он показал историю убитого ракетой ребенка и его отца, вынужденного жить с этим горем дальше.

"Какое содержание вкладывал? Астрал между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью", – раскрыл значение символов сам Шмуратко.

Молодой украинец объяснил свой подход желанием на мировой уровень восприятия. Вместе с хореографом Михаилом Лейбой он стремится доступно донести очевидные вещи широкой аудитории. Многократный чемпион Украины пообещал в дальнейшем использовать памятные образы.

За свое выступление Шмуратко получил 140,70 балла. В произвольной программе он занял 12-е место, а в целом финишировал на 14-й строчке. Чемпионом Европы стал француз Адам Сяо Хим Фа, триумфовавший и в короткой, и в произвольной программах.

К слову, накануне подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фігурист
NEWS
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту