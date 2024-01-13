"От ракет так умирают". Фигурист красноречиво напомнил Европе об убийствах украинцев
Украинец Иван Шмуратко образцово воспользовался возможностью показать аудитории чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года ужасы войны России против Украины. Турнир проходит в литовском Каунасе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
22-летний фигурист в произвольной программе Евро-2024 вышел в белой рубашке с "пятном крови" в районе сердца. Выступление украинца стало продолжением короткой программы, где он показал историю убитого ракетой ребенка и его отца, вынужденного жить с этим горем дальше.
"Какое содержание вкладывал? Астрал между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью", – раскрыл значение символов сам Шмуратко.
Молодой украинец объяснил свой подход желанием на мировой уровень восприятия. Вместе с хореографом Михаилом Лейбой он стремится доступно донести очевидные вещи широкой аудитории. Многократный чемпион Украины пообещал в дальнейшем использовать памятные образы.
За свое выступление Шмуратко получил 140,70 балла. В произвольной программе он занял 12-е место, а в целом финишировал на 14-й строчке. Чемпионом Европы стал француз Адам Сяо Хим Фа, триумфовавший и в короткой, и в произвольной программах.
К слову, накануне подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.
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