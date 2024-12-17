От пророссийских заявлений до допроса в СБУ. Главное о скандале с Юрием Бойко

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С чего начался скандал с Бойко

На днях на странице Бойко в TikTok появилось обращение на фоне полок с иконами и книгами. На видео нардеп вспоминает, как несколько лет назад в США сносили памятники Христофору Колумбу (очевидно, имелся в виду инцидент в июле 2020 года в Балтиморе, Мэриленд).

По его словам, некие "украинские радикалы" взяли тот же курс и начали "сносить памятники, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить".

"И сегодня мы видим, что это движение продолжается, насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас - тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей", - отметил бывший сопредседатель запрещенной еще в 2022 году ОПЗЖ.

Кого именно он подразумевал под словом "нас", депутат не уточнил. Как и не привел никаких конкретных фактов.

Обращение было записано на русском языке, как и другие видео в его TikTok. Примечательно, что ролики на этом аккаунте начали появляться в ноябре, всего доступно 14 видео, как правило, на темы языка, церкви и с критикой действующей власти. Со стороны все это может показаться подготовкой политика к предвыборной кампании.

Как на заявления Бойко реагируют в Украине

Заявление Бойко спровоцировало острую реакцию, причем не только среди пользователей социальных сетей. Глава Офиса президента Андрей Ермак увидел в нем распространение кремлевских нарративов.

"Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас", - написал он в Telegram.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что довольно странно слышать от Бойко в 2024 году слова о "радикалах", языковых запретах, тезисы о церкви и насилии, которые распространяют россияне, без упоминания России.

"Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто совершает насилие над украинцами - это россияне. "Шахедами", ракетами, боеприпасами, солдатами. Они уничтожают целые города. И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если, конечно, он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим несколько иное. И это откровенно, мягко говоря, возмущает", - подчеркнул Коваленко.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что нельзя говорить о "запрете ходить в церковь", не упоминая уничтожение более 500 храмов рашистами. Как и говорить о сносе памятников, не вспоминая простреленную российскими мародерами голову памятника Шевченко в Бородянке.

"Ну и вообще, нельзя говорить о каком-либо насилии над людьми, не вспоминая Путина - единственного, кто виноват во всем этом", - написал он в Facebook.

На слова Бойко отреагировали военные, в том числе заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. По его мнению, действия депутата являются прямым следствием того, часть пророссийских политиков остается без наказания. Которые "почувствовали запах выборов и решили вылезти на поверхность", добавил он.

Издание "Детектор медиа" обращает внимание, что с осени несколько бывших членов запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) стали появляться на новом канале журналистки Ланы Шевчук. За последнее время на нем вышло несколько интервью на чувствительные темы, такие как коррупция, бедность, мобилизация и дерусификация.

Какими могут быть последствия для Бойко

Вчера бывший нардеп, командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош написал в Facebook, что обсуждал "активизацию политиков-коллаборантов" с главой СБУ Василием Малюком. И тот заверил, что Служба безопасности разберется с этим вопросом.

Утром 17 декабря от информированных источников РБК-Украина стало известно, что Юрий Бойко был вызван на допрос в СБУ. Сообщалось, что он пришел на допрос, чтобы подробно объяснить свои заявления. Будет ли открыто уголовное дело на Бойко и получит ли он подозрение, пока неизвестно.

Также накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин написал в Telegram, что вместе с коллегами внесет проект об отзыве Бойко с должности члена комитета по правам человека на основании того, что туда его делегировала расформированная ОПЗЖ.

"Не может человек, который разжигает межэтническую рознь, подыгрывая агрессору, быть в этом комитете... Конечно, хотелось бы выбросить его из Рады в целом, но для этого нужен вступивший в силу приговор по уголовному делу. Однако устранить его из комитета - полностью в полномочиях ВРУ", - добавил Юрчишин.

Комментируя возможные последствия, первый замглавы комитета по вопросам регламента Сергей Евтушок заявил, что в отношении Бойко нельзя применить дисциплинарные меры. По его словам, ст. 51 закона о регламенте применяется в случае, когда нардеп высказывается или нарушает нормы этики на пленарном заседании.

"Бойко не высказывался на пленарном заседании. Поэтому применить 51 ст. невозможно. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание - это лишение (возможности, - ред.) посещения пяти пленарных заседаний. Но появился новый проект постановления, которым предлагается отозвать Бойко с должности члена комитета", - отметил он в эфире телемарафона.

Евтушок добавил, что, если решение об отзыве одобрят, Бойко станет обычным депутатом без принадлежности к какому-либо комитету. Что касается лишения депутатского мандата, на данный момент такой возможности нет.

"Но, если появится подозрение, будет проведено досудебное расследование и будет приговор, тогда Верховная Рада, согласно приговору, лишит, я уверен, любого... статуса народного депутата", - подчеркнул Евтушок.

На пленарном заседании 17 декабря парламент 256 голосами "за" поручил срочно рассмотреть постановление об исключении Бойко из его комитета. Для самого исключения потребуется отдельное голосование.

Кто такой Юрий Бойко

Юрий Бойко в Верховной Раде возглавляет депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Она сформирована из бывших членов пророссийской ОПЗЖ, которую запретили в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Бойко также является одним из видных представителей бывшей команды Виктора Януковича. Был членом пророссийской Партии регионов и Оппозиционного блока, кандидатом на выборах президента в 2024 и 2019 годах. Министр энергетики и угольной промышленности в 2006-2007, с 2010 и до 2012 - министр топлива и энергетики, вице-премьер в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах.

Его имя связано с так называемыми "вышками Бойко" - известной схемой с закупкой двух буровых платформ по завышенным ценам. Однако суд пока не установил коррупционную составляющую с его стороны.

Партией ОПЗЖ до ее запрета руководил вместе с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком. Первый ранее скрылся из Украины, а второго обменяли на украинских пленных в сентябре 2022 года.

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский в ответ на петицию просил премьер-министра Дениса Шмыгаля изучить возможность лишения Бойко звания Героя Украины.

Что означает нынешняя риторика Бойко

Нынешняя риторика Бойко резко контрастирует с достаточно взвешенной позицией, которую он занял с начала полномасштабного вторжения РФ. Он и члены его депутатской группы старались не провоцировать скандалы и сотрудничали с властью во время ключевых голосований в Верховной Раде.

Появление Бойко в публичном пространстве с такими месседжами можно рассматривать как подготовку к началу предвыборной кампании, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это главный мотив, один из индикаторов того, что у нас значительная часть политиков живет в ожидании предстоящих парламентских выборов. Для них война уже закончилась. Я бы сказал, сейчас в Верховной Раде бушует электоральная лихорадка", - рассказал он YouTube-каналу РБК-Украина.

Но поскольку речь идет именно о Бойко, это индикатор еще одного процесса. Политик представляет бывшую ОПЗЖ и то, что он напомнил о себе риторикой, которая похожа на кремлевскую, говорит о том, что политик забыл, что сейчас не 2021 год.

По мнению Фесенко, вероятно, Бойко думает, что эти темы будут обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. И думает, что Дональд Трамп будет требовать от Украины пойти на некоторые уступки. Например, когда в рамках "требований о денацификации" РФ будет продвигать официальный статус русского языка в Украине, реабилитацию пророссийских сил, отмену запрета Московского патриархата и советской символики.

"Это похоже на многоходовку. Первый ход делает Бойко, затем Россия на переговорах сможет на это сослаться. Не дай Бог, с Бойко что-то случится, они скажут о преследовании политических сил, которые защищают русскоязычных. И безусловно результаты переговоров хотя бы относительно Бойко сможет использовать в дальнейшей своей предвыборной кампании", - отметил политолог.

Не исключено, что, если вокруг заявлений Бойко будет много эмоций и к ним будет приковано больше внимания, СБУ и Госбюро расследований могут проявить еще больший интерес к его связям и деятельности, считает Фесенко.

"Мне кажется, рано он сделал вывод, что можно возвращаться в старые для него добрые времена. Так что это и о выборах, и о потере страха одним из бывших лидеров ОПЗЖ", - добавил собеседник.

При подготовке текста использовались: видео Юрия Бойко на странице в TikTok, социальные сети главы Офиса президента Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и других политиков, информация от источников РБК-Украина, комментарий главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко для YouTube-канала РБК-Украина.