От пророссийских заявлений до допроса в СБУ. Главное о скандале с Юрием Бойко

История с пророссийскими заявлениями народного депутата Юрия Бойко набирает обороты. Какими будут последствия, пока неясно, но уже инициирован его отзыв из одного из парламентских комитетов, а сегодня Бойко прибыл на допрос в СБУ.
РБК-Украина рассказывает, что известно о новом скандале.
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На днях на странице Бойко в TikTok появилось обращение на фоне полок с иконами и книгами. На видео нардеп вспоминает, как несколько лет назад в США сносили памятники Христофору Колумбу (очевидно, имелся в виду инцидент в июле 2020 года в Балтиморе, Мэриленд).
По его словам, некие "украинские радикалы" взяли тот же курс и начали "сносить памятники, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить".
"И сегодня мы видим, что это движение продолжается, насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас - тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей", - отметил бывший сопредседатель запрещенной еще в 2022 году ОПЗЖ.
Кого именно он подразумевал под словом "нас", депутат не уточнил. Как и не привел никаких конкретных фактов.
Обращение было записано на русском языке, как и другие видео в его TikTok. Примечательно, что ролики на этом аккаунте начали появляться в ноябре, всего доступно 14 видео, как правило, на темы языка, церкви и с критикой действующей власти. Со стороны все это может показаться подготовкой политика к предвыборной кампании.
Заявление Бойко спровоцировало острую реакцию, причем не только среди пользователей социальных сетей. Глава Офиса президента Андрей Ермак увидел в нем распространение кремлевских нарративов.
"Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас", - написал он в Telegram.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что довольно странно слышать от Бойко в 2024 году слова о "радикалах", языковых запретах, тезисы о церкви и насилии, которые распространяют россияне, без упоминания России.
"Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто совершает насилие над украинцами - это россияне. "Шахедами", ракетами, боеприпасами, солдатами. Они уничтожают целые города. И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если, конечно, он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим несколько иное. И это откровенно, мягко говоря, возмущает", - подчеркнул Коваленко.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что нельзя говорить о "запрете ходить в церковь", не упоминая уничтожение более 500 храмов рашистами. Как и говорить о сносе памятников, не вспоминая простреленную российскими мародерами голову памятника Шевченко в Бородянке.
"Ну и вообще, нельзя говорить о каком-либо насилии над людьми, не вспоминая Путина - единственного, кто виноват во всем этом", - написал он в Facebook.
На слова Бойко отреагировали военные, в том числе заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. По его мнению, действия депутата являются прямым следствием того, часть пророссийских политиков остается без наказания. Которые "почувствовали запах выборов и решили вылезти на поверхность", добавил он.
Издание "Детектор медиа" обращает внимание, что с осени несколько бывших членов запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) стали появляться на новом канале журналистки Ланы Шевчук. За последнее время на нем вышло несколько интервью на чувствительные темы, такие как коррупция, бедность, мобилизация и дерусификация.
Вчера бывший нардеп, командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош написал в Facebook, что обсуждал "активизацию политиков-коллаборантов" с главой СБУ Василием Малюком. И тот заверил, что Служба безопасности разберется с этим вопросом.
Утром 17 декабря от информированных источников РБК-Украина стало известно, что Юрий Бойко был вызван на допрос в СБУ. Сообщалось, что он пришел на допрос, чтобы подробно объяснить свои заявления. Будет ли открыто уголовное дело на Бойко и получит ли он подозрение, пока неизвестно.
Также накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин написал в Telegram, что вместе с коллегами внесет проект об отзыве Бойко с должности члена комитета по правам человека на основании того, что туда его делегировала расформированная ОПЗЖ.
"Не может человек, который разжигает межэтническую рознь, подыгрывая агрессору, быть в этом комитете... Конечно, хотелось бы выбросить его из Рады в целом, но для этого нужен вступивший в силу приговор по уголовному делу. Однако устранить его из комитета - полностью в полномочиях ВРУ", - добавил Юрчишин.
Комментируя возможные последствия, первый замглавы комитета по вопросам регламента Сергей Евтушок заявил, что в отношении Бойко нельзя применить дисциплинарные меры. По его словам, ст. 51 закона о регламенте применяется в случае, когда нардеп высказывается или нарушает нормы этики на пленарном заседании.
"Бойко не высказывался на пленарном заседании. Поэтому применить 51 ст. невозможно. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание - это лишение (возможности, - ред.) посещения пяти пленарных заседаний. Но появился новый проект постановления, которым предлагается отозвать Бойко с должности члена комитета", - отметил он в эфире телемарафона.
Евтушок добавил, что, если решение об отзыве одобрят, Бойко станет обычным депутатом без принадлежности к какому-либо комитету. Что касается лишения депутатского мандата, на данный момент такой возможности нет.
"Но, если появится подозрение, будет проведено досудебное расследование и будет приговор, тогда Верховная Рада, согласно приговору, лишит, я уверен, любого... статуса народного депутата", - подчеркнул Евтушок.
На пленарном заседании 17 декабря парламент 256 голосами "за" поручил срочно рассмотреть постановление об исключении Бойко из его комитета. Для самого исключения потребуется отдельное голосование.
Юрий Бойко в Верховной Раде возглавляет депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Она сформирована из бывших членов пророссийской ОПЗЖ, которую запретили в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.
Бойко также является одним из видных представителей бывшей команды Виктора Януковича. Был членом пророссийской Партии регионов и Оппозиционного блока, кандидатом на выборах президента в 2024 и 2019 годах. Министр энергетики и угольной промышленности в 2006-2007, с 2010 и до 2012 - министр топлива и энергетики, вице-премьер в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах.
Его имя связано с так называемыми "вышками Бойко" - известной схемой с закупкой двух буровых платформ по завышенным ценам. Однако суд пока не установил коррупционную составляющую с его стороны.
Партией ОПЗЖ до ее запрета руководил вместе с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком. Первый ранее скрылся из Украины, а второго обменяли на украинских пленных в сентябре 2022 года.
В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский в ответ на петицию просил премьер-министра Дениса Шмыгаля изучить возможность лишения Бойко звания Героя Украины.
Нынешняя риторика Бойко резко контрастирует с достаточно взвешенной позицией, которую он занял с начала полномасштабного вторжения РФ. Он и члены его депутатской группы старались не провоцировать скандалы и сотрудничали с властью во время ключевых голосований в Верховной Раде.
Появление Бойко в публичном пространстве с такими месседжами можно рассматривать как подготовку к началу предвыборной кампании, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"Это главный мотив, один из индикаторов того, что у нас значительная часть политиков живет в ожидании предстоящих парламентских выборов. Для них война уже закончилась. Я бы сказал, сейчас в Верховной Раде бушует электоральная лихорадка", - рассказал он YouTube-каналу РБК-Украина.
Но поскольку речь идет именно о Бойко, это индикатор еще одного процесса. Политик представляет бывшую ОПЗЖ и то, что он напомнил о себе риторикой, которая похожа на кремлевскую, говорит о том, что политик забыл, что сейчас не 2021 год.
По мнению Фесенко, вероятно, Бойко думает, что эти темы будут обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. И думает, что Дональд Трамп будет требовать от Украины пойти на некоторые уступки. Например, когда в рамках "требований о денацификации" РФ будет продвигать официальный статус русского языка в Украине, реабилитацию пророссийских сил, отмену запрета Московского патриархата и советской символики.
"Это похоже на многоходовку. Первый ход делает Бойко, затем Россия на переговорах сможет на это сослаться. Не дай Бог, с Бойко что-то случится, они скажут о преследовании политических сил, которые защищают русскоязычных. И безусловно результаты переговоров хотя бы относительно Бойко сможет использовать в дальнейшей своей предвыборной кампании", - отметил политолог.
Не исключено, что, если вокруг заявлений Бойко будет много эмоций и к ним будет приковано больше внимания, СБУ и Госбюро расследований могут проявить еще больший интерес к его связям и деятельности, считает Фесенко.
"Мне кажется, рано он сделал вывод, что можно возвращаться в старые для него добрые времена. Так что это и о выборах, и о потере страха одним из бывших лидеров ОПЗЖ", - добавил собеседник.
При подготовке текста использовались: видео Юрия Бойко на странице в TikTok, социальные сети главы Офиса президента Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и других политиков, информация от источников РБК-Украина, комментарий главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко для YouTube-канала РБК-Украина.
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