От поражения Путина до альянса США и Китая: "черные лебеди" 2025 года по версии Politico

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Опрошенные Politico футуристы, ученые, внешнеполитические аналитики и другие эксперты изложили несколько "черных лебедей" - от крупнейшей кибератаки в истории до внезапного альянса Трампа с Си Цзиньпином, военного поражения Владимира Путина в Украине и свержения режима Александра Лукашенко в Беларуси.

"Следующие сценарии могут иметь или не иметь место в 2025 году, но их не следует отбрасывать. Когда мы проводили это упражнение в прошлом году, ряд прогнозов оказались пугающе пророческими", - говорится в публикации.

Отметим, из прошлогоднего перечня прогнозов к тем, которые отчасти сбылись, можно отнести гибель людей на предвыборном митинге в США, покушение на кандидата в президенты и смертельные ураганы.

Самая масштабная кибератака в истории

В 2025 году может произойти самая крупная кибератака в истории, которая на некоторое время выведет из строя значительную часть мировой инфраструктуры, считает ученый, профессор кафедры психологии Нью-Йоркского университета Гэри Маркус.

Он обращает внимание на рост популярности генеративного искусственного интеллекта (ИИ), который может стать идеальным инструментом для киберпреступников. Он отлично подходит для создания правдоподобных текстов (для фишинговых атак) и фейковых видео практически без затрат. Кроме того, инструменты генеративного ИИ все чаще используются для создания программных кодов, кодеры могут понимать их не полностью, что грозит дырами в безопасности.

А если примеру будущей администрации США, которая, похоже, намерена максимально сократить расходы на кибербезопасность, последуют другие, то почти наверняка мир станет уязвимым для дерзких хакерских атак.

Секретная сделка по ядерной программе Ирана

Российская Федерация больше, чем США, не хочет, что Иран разработал ядерное оружие, полагает бывший советник в Национальном разведывательном совете Мэтью Бэрроуз. Несмотря на то, что она зависит от поставок иранского оружия, а с падением режима Асада в Сирии российский диктатор Путин поддается критике за сокращение влияния РФ на Ближнем Востоке.

Фото: Владимир Путин может быть заинтересован в новой ядерной сделке по Ирану (Getty Images)

Дональд Трамп тоже в затруднительном положении. Его союзники-республиканцы подстрекают помочь Израилю атаковать ядерные объекты Тегерана, но от действий избранного президента США предостерег саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман, который опасается иранских атак на свои нефтяные объекты. Для Трампа это бы означало резкий рост цен на энергоносители.

"Однажды ночью Путин позвонит Трампу по защищенной линии, сообщив ему, что у него есть секретная сделка, чтобы остановить Иран от разработки ядерного оружия. Путин убедит Иран согласиться на 5-летнюю паузу в ядерном вооружении, если Трамп отговорит Израиль от нападения", - считает Бэрроуз.

Неожиданный альянс Трампа и Си Цзиньпина

2016-2020 годы стали пиком конкуренции между Китаем и США. Долгосрочный экономический план "Сделано в Китае 2025" рассматривался Америкой как прямая угроза, но с тех пор Пекин умерил свои претензии, а приоритеты Вашингтона тоже изменились.

Трамп обещал положить конец российско-украинской войне. Он и Си не скрывают уважение к Путину, поэтому могут работать с последним, чтобы достичь приемлемого мирного соглашения, считает основательница Китайской экономической лаборатории Нэнси Цянь.

Трамп также обещал ограничить иммиграцию в США. Это, вероятно, сократит предложение рабочей силы и повысит потребительские цены. Может ли он позволить себе высокие пошлины на китайские товары, которые будут иметь схожие последствия для цен? Если придется выбирать, Трамп отдаст приоритет иммиграции, а не тарифам. Это открывает Трампу и Си еще одну дверь для переговоров и компромиссов. Поэтому 2025-й может стать годом, когда лидеры США и Китая обнаружат, что у них больше общего, чем кажется.

Израиль и Палестина: решение проблемы двух государств

Самый удивительный "черный лебедь" может случиться на Ближнем Востоке, и это будет движением к решению конфликта между израильтянами и палестинцами, прогнозирует бывший топ-чиновник ЦРУ Джон Маклафлин.

Это вариант по умолчанию для западных лидеров, хотя шансы, по крайней мере в течение следующего года, невысоки. Он потребует смены правительства в Израиле, демонтажа поселений на Западном Берегу, а палестинцам придется найти способ объединиться под новым руководством, которое могло бы представлять их на переговорах. Наконец, нужен большой толчок со стороны больших арабских игроков, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ.

Фото: проблема двух государств Израиля и Палестины вряд ли решится при правительстве Биньямина Нетаньяху (Getty Images)

"Эта цепь событий настолько невероятна, что перемещает ее на вершину списка "черных лебедей", - отметил Маклафлин.

Что касается переговоров о завершении войны в Украине, он считает это событие слишком вероятным, чтобы быть "черным лебедем". Но оно может привести к труднопредсказуемым эффектам в Северной Корее, Иране и Китае. Например, КНДР может отвести тысячи солдат назад для какого-то конфликта с Южной Кореей.

Южная Корея и секретное ядерное оружие

На первый взгляд невероятный сценарий предлагает научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Натан Пак.

По его мнению, мир может потрясти испытание ядерного оружия в Южной Корее. После чего президент Ли Чжэ Мен (в случае избрания) заявит, что его страна является ядерной державой и выходит из договора о нераспространении. А Дональд Трамп похвалит "большую красивую бомбу" Сеула, так как это признак готовности серьезно защищаться от КНДР, а не "сидеть на шее" у США.

По принципу домино Япония и Тайвань объявят о собственных программах. Технологии никогда не были проблемой для этих стран, но с выходом основных азиатских стран из договора о нераспространении ядерного оружия система становится неустойчивой и возвращается эпоха гарантированного уничтожения.

Поражение Путина в Украине и свержение Лукашенко

Несложно представить, что в 2025 году Путин будет вынужден пойти на компромисс по Украине. В отличие от того, что Украина вступит в НАТО или окажется под военной защитой США.

"Или Путин все еще может быть побежден на поле боя - особенно если Украина получит доступ к 300 млрд долларам замороженных российских активов", - полагает Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна в Университете Аризоны и бывший зампомощника министра обороны США.

Фото: поражение Путина в Украине может привести к свержению Лукашенко в Беларуси (Getty Images)

Президент Беларуси в изгнании Светлана Тихановская призвала белорусов готовиться к свержению режима Александра Лукашенко. Негативный исход для Кремля в его агрессивной войне против Украины может стать вызовом для Путина. Воспользовавшись ослаблением его позиции и неспособностью вмешаться, чтобы спасти Лукашенко, народ Беларуси может увидеть свободу.

Разрушительный прорыв в квантовых вычислениях

Реализация практичного квантового компьютера может сделать устаревшими многие криптографические средства защиты, используемые для защиты личных и корпоративных данных, прогнозирует Азиз Хак из Чикагского университета.

И вполне вероятно, что решающий прорыв квантовых вычислениях будет совершен в китайском Университете Цинхуа в конце 2025 года. "Представьте, что он используется в качестве оружия в продолжающейся торговой войне, чтобы лишить американцев многих защитных мер конфиденциальности личных данных", - отметил он.

Обвал рынка и глобальная паника

Гендиректор Future Today Institute и профессор стратегического прогнозирования в Школе бизнеса имени Стерна в Нью-Йоркском университете Эми Уэбб считает, что хакеры и некоторые государства могут сосредоточиться на ударах по финансовым рынкам с помощью ИИ.

Он поглощает большие объемы рыночных данных в реальном времени, финансовые отчеты и экономические показатели, одновременно просматривая платформы социальных сетей для оценки общественных настроений. А перед началом атаки генерирует миллионы сценарии для запуска кампании по распространения дезинформации.

С этой стратегией ИИ вызывает искусственную панику на рынке, которая ошеломляет администрацию Трампа в разгар кампании по дерегулированию. Такой масштаб технического сбоя шокирует, но у Белого дома нет ни плана, ни персонала, чтобы исправить ситуацию. Крах рынка в США вызывает панику по всему миру, а на Лондонской и Токийской биржах происходят подражательные атаки.

От сепаратизма в штатах до эпидемий: "черные лебеди" для США

Другие сценарии невероятных событий касаются по большей степени внутренних процессов в США.

Сепаратисты на марше

Через полгода Трамп может поддержать идею движения "Большого Айдахо" переместить 15 округов из Орегона в Айдахо. Это приведет в восторг жителей восточной и сельской части Орегона, которые стремятся выйти из-под власти прогрессивных ценностей, доминирующих в западных городах, прогнозирует футурист Эми Залман.

Фото: плакат сторонников движения "Большого Айдахо" (greateridaho.org)

Все это станет сигналом для многих американцев, которые ранее не воспринимали сепаратизм всерьез. И следующим логичным шагом станут протесты в Техасе и Калифорнии за отделение от США, за отделение Чикаго от Иллинойса и так далее. Вскоре появляются контр-митинги, а к осени осмелевшие и вооруженные сторонники превосходства белой расы и "американцы-мстители" вступают в бой. Президент отвлекается на другие вопросы по мере того, как идеи отделения и ликвидации границ штатов набирают популярность.

Новая масштабная эпидемия

Исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения Джордж С. Бенджамин считает, что в одной из плохо вакцинированной общин может случиться вспышка инфекционного заболевания. Первые симптомы ничем не примечательны, но тесты не выявят ни грипп, ни COVID.

Выясняется, что "нулевой пациент" завез болезнь из-за границы. Местные власти неохотно вводят такие меры, как отслеживание контактов, ношение масок, социальное дистанцирование и карантин. Полномочия органов здравоохранения ограничены, в результате чего они мало что могут сделать. В то же время социальные сети наполняются дезинформацией, и в течение нескольких недель вспышка поражает два других штата.

Против этой болезни разрабатывается экспериментальная вакцина, но ее применение не получает экстренного разрешения. Из-за этого вскоре вспышка достигает масштабов эпидемии по всем США по аналогии с COVID-19.

Климатические меры становятся нормой

Несмотря на возвращение Трампа в Белый дом, по всей стране могут активизироваться меры по борьбе с климатическим кризисом, отмечает Кэтрин Хэйхо, профессор Техасского технологического университета.

В 2023 году произошло 28 стихийных бедствий на более 1 млрд долларов, а в 2024-м всего за две недели два урагана Хелен и Милтон уничтожили дороги, тысячи домов и отрезали целые города от остального мира. Девять из десяти американцев лично пострадали от экстремальной погоды.

По мере того как риски изменения климата становятся все более очевидными, растет двухпартийная поддержка действий. Закон о снижении инфляции простимулирует инвестиции в чистую энергетику, 85% из которых - в округах, проголосовавших за Трампа. США быстро приближаются к переломному моменту в общественном мнении, когда меры по борьбе с изменением климата становятся нормой. К удивлению многих 2025 год может стать годом такого сдвига, считает Хэйко.

Потеря электроэнергии изменит жизнь американцев

Нет никаких сомнений, что в 2025 году вырастет спрос на энергию на фоне развития систем ИИ, криптовалют и полного восстановления экономики после COVID, обращает внимание директор компании Smart Carbon Мишель Ли.

Пример Кубы, энергосети которой рухнули из-за устаревшей инфраструктуры, а шторм и землетрясение усугубили задержки в ремонтах, показал, что может произойти и в США. В этой стране более 70% ЛЭП и трансформатором старше 25 лет и были построены, когда спрос на электроэнергию был гораздо ниже. С другой стороны, есть риск хакерских атак на системы поставщиков энергии.

Без электроэнергии любой округ, город и США в целом уязвимы для кибератак, нацеленных на здравоохранение и финансовые системы. "Потеря электроэнергии кардинально изменит жизнь американцев и приведет к срочным и хаотичным политическим реакциям. Энергетическая безопасность может стать главным "черным лебедем" 2025 года", - полагает Ли.