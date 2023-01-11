От походов в горы лучше воздержаться. В Карпатах сегодня возможен сход лавин

В среду, 11 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"11 января на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Просим учитывать погодные условия и не отправляться в путешествие в горы", - говорится в сообщении.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями.

"Ветер южный, юго-западный, 1 м/с. температура окружающей среды -3°С", - говорится в Facebook.