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От походов в горы лучше воздержаться. В Карпатах сегодня возможен сход лавин

Фото: в Карпатах возможен сход лавин (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 11 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"11 января на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Просим учитывать погодные условия и не отправляться в путешествие в горы", - говорится в сообщении.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями.

"Ветер южный, юго-западный, 1 м/с. температура окружающей среды -3°С", - говорится в Facebook.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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