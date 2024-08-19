От царапин и камней: как защитить кузов внедорожника

За городом – грунт, камни, ветки, домкрат и буксировочные тросы, в городе – отсев, соль, лед и неаккуратные соседи. Весь этот "ассортимент" неприятностей наносит автомобилю-внедорожнику мелкие и не очень мелкие повреждения.

Которые кроме ухудшения внешнего вида создают перспективу коррозии кузова и его недалекого ремонта. К счастью, многолетний опыт профессиональных покорителей бездорожья наработал несколько эффективных вариантов защиты. Причем – с разной степенью ценовой доступности.

Пленка

Оклеить машину – всю или в самых уязвимых зонах – пленкой чаще всего приходит в голову тому, кто с грустью рассматривает поцарапанные бамперы, двери и пороги своего авто. Пленки представляют собой два типа – виниловые и полиуретановые. Первые дешевые, но тонкие (от 0,08 мм) и создают скорее символическую защиту. Вторые более толстые (0,20 – 0,36 мм) и благодаря эластичности лучше ложатся на выпуклые поверхности, но довольно дорогие. Среди полиуретановых вариантов, вероятно, наиболее известны пленки марки 3М, большое преимущество которых в богатой цветовой гамме, что выгодно при подборе защиты под цвет машины.

Плюсы пленок как таковых в том, что они бывают как цветные, так и прозрачные, а значит защиту можно сделать практически невидимой. Минусы в том, что пленка повреждается после легкого контакта с камнями или, скажем, толстой веткой. Чаще заявлен срок службы – от трех до пяти лет, но это при условии городской эксплуатации.

Профессиональное покрытие напылением

Полная противоположность пленкам – напыление на кузов полимерного покрытия, напоминающее слой толстого пластика. Он надежно защищает даже от неосторожных ударов металлическими предметами, не говоря уже о ветках и камешках на трассе. Лучшие покрытия типа американских Line-X и французского Paxcon считаются пожизненными, то есть служат столько, сколько сам автомобиль.

Укрывать подобными средствами можно и наружную поверхность машины, и ее днище и даже детали подвески, благо технология напыления это позволяет. Также плюс в том, что качественные профессиональные покрытия (в отличие от упомянутых ниже дешевых) после нанесения быстро высыхают и автомобилем можно пользоваться. Из минусов – довольно сложный процесс нанесения, требующий затрат на оборудование, поэтому этот вариант один из самых дорогих.

Покрытие вручную

Это так сказать, промежуточный вариант, облегченная версия предыдущего метода. Не прибегая к глубинам химии скажем, что это синтетические препараты, которые можно нанести на кузов в том числе и вручную. К примеру, к этой группе можно отнести так называемый гравитекс, а также более современную разработку – полиуретановую полимочевину.

Преимущество этих средств – в большей доступности, минусы – в значительно меньшей долговечности. Они ведь надежно служат от года до трех-четырех, а затем – в зависимости от качества конкретного препарата и условий эксплуатации.

Кратко

Конечно, тип дополнительной защиты зависит от финансовых возможностей владельца, а также от его планов относительно будущего машины. Если в перспективе подразумевается ее продажа по достойной цене, вероятно, есть смысл потратиться на максимально качественное покрытие. Чтобы продавать автомобиль вместе с ним, а не с остатками дешевой защиты, которая потеряла товарный вид и будет служить свидетельством прежних приключений автомобиля.

Ну а если нужно защитить внедорожник буквально на один сезон или одну поездку в Карпаты, то можно обойтись самым дешевым вариантом. Учтите только то, что, например, самые дешевые пленки требуют определенных усилий не только для наклеивания, но и для удаления из кузова, когда они станут ненужными.