С начала войны "Метинвест" Ахметова направил почти 7 млрд грн в поддержку ВСУ и населения

"В рамках милитарной инициативы Стальной фронт Рината Ахметова Метинвест оказал помощь защитникам на сумму свыше 3,4 млрд грн, и стал крупнейшим частным донором армии. Выпуск стальных изделий компания начала в 2022 году, в частности - наладила технологию производства спецстали для бронепластин - главных составляющих брон ", – сказано в сообщении.

Кроме того, бойцов на фронте защищают более 370 специальных мобильных укрытий-"крыевок" - это еще одна разработка "Meтинвеста". Также Группа наладила производство подземных командных пунктов, каждый из которых состоит из 5-6 мобильных бункеров.

"Стальной Фронт присоединился к строительству уже 55 взводных опорных пунктов общей протяженностью свыше 80 км на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях театра боевых действий. Строительство защитных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны активизировалось в декабре 2023 года в координации инженерными войсками", - говорят в "Метинвесте".

Также компания наладила системные поставки на фронт техники и оборудования: защитники получили уже почти 5 тысяч разведывательных дронов, 2 тысяч единиц высокоточной военной оптики, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, более 520 автомобилей разного назначения и 1,4 млн литров горючего. их заправки.

Также "Метинвест" большое внимание уделяет социальным программам и решению гуманитарных потребностей украинцев. Большинство помощи поступает в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", к которому присоединились 10 фондов и общественных организаций, а также более 250 компаний-доноров со всего мира. Общая сумма помощи по всем направлениям работы составляет более 430 млн. грн. – собственных и привлеченных от доноров средств.

Поддержку проекту уже ощутили более полумиллиона человек. В Украину доставлено 4200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности. А больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн.

Важное направление работы "Спасаем жизнь" – физическая и психологическая реабилитация пострадавших из-за войны войны украинцев. Благодаря партнерствам гуманитарного проекта программу протезирования на разных этапах проходят более 100 человек – военнослужащих и гражданских.

Также, проект помогает обеспечить уникальным оборудованием для ранней вертикализации пациентов 10 реабилитационных центров Украины. А в октябре 2023 года "Спасаем жизнь" стал одним из организаторов проведения более 30 реконструктивных операций на лице и шее для раненых на войне защитников Украины.