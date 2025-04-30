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С начала года Евросоюз нарастил импорт российского металла на 71%, - СМИ

Среда 30 апреля 2025 11:19
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С начала года Евросоюз нарастил импорт российского металла на 71%, - СМИ Фото: с начала года Евросоюз нарастил импорт российского металла на 71% с начала года
Автор: Александр Мороз

По итогам января-февраля 2025 года ЕС импортировал 1,35 млн т (+71,4 г./г.) металлургического сырья российского происхождения. Расходы на импорт достигли €535,2 млн (+47,3% г./г.).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты GMK Center на базе данных Eurostat.

Основной объем импорта приходится на чугун: за 2 месяца ЕС купил его 678,4 млн т (+8,7 раза г./г.), на сумму €247,65 млн. Крупнейшими потребителями чугуна из РФ являются Италия, Латвия, Бельгия и Польша.

Большие объемы импорта приходятся и на полуфабрикаты: основные объемы направлены в Бельгию, Италию и Данию.

Напомним, ЕС по итогам 2024 года импортировал из России 5,34 млн т продукции горно-металлургического комплекса. Несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта продукции в ЕС, в частности в прошлом году эта сумма превысила €2,5 млрд. Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличии исключений, которые позволяют российской металлургии экспортировать на рынки ЕС.

Как известно, ранее издание УП провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ведет активное сотрудничество с предприятиями РФ, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие.

При этом два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя. А сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным - не находится под санкциями ЕС.

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