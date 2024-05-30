С начала года ЕС импортировал российскую металлопродукцию на полмиллиарда евро, - GMK Center

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты – 78,7% общего объема импорта. За 3 месяца ЕС импортировал из РФ 874,1 тыс. т соответствующей продукции, что на 4,2% больше г/г. Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию – 351,38 тыс. т (+2,2% г./г.).

Поставки железной руды из РФ в ЕС составляли 9,36 тыс. т, что на 95,3% меньше р/г: весь объем сырья отгружен в Словакию. Среди основных потребителей российской продукции ГМК в январе-марте были Италия и Нидерланды.

Таким образом, несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительную прибыль от экспорта продукции в Евросоюз. И хотя показатели значительно уменьшились по сравнению с 2023 годом, поставки пока остаются на высоком уровне.

Напомним, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

В свою очередь, Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) подвергла критике ослабление санкций: там заявили, что это историческая ошибка, которая искажает конкуренцию на европейском рынке и подпитывает порочную систему, которая не только ослабляет санкции ЕС против РФ, но и противоречит климатическим целям блока.