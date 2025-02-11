С начала суток на фронте произошло 60 боев: где враг пытается прорвать оборону ВСУ

На фронте с начала суток 11 февраля произошло 60 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении от ударов вражеской авиации пострадали Золочев и Ветеринарное.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки и Загрызово, в настоящее время продолжается один бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила четыре атаки на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Новолюбовка и Ямполовка.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают четыре штурмовых действия российских захватчиков, враг пытается прорваться в районах Васюковки, Григорьевки и Часового Яра. Противник нанес авиаудар КАБом по Дружковке.

На Торецком направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи Торецка, Дилиевки и Щербиновки, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Под авиаударами оказались Екатериновка и Александро-Шультино.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надиевка, Алексеевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись Покровск, Леонтовичи и Муравка.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. В настоящее время продолжается один бой.

На Гуляйпольском направлении состоялось два боестолкновения с противником в районе населенного пункта Чаривне.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар по району населенного пункта Омельник, сбросив семь КАБов.

На Приднепровском направлении противник сбросил две авиабомбы на населенный пункт Приднепровское.

На Курском направлении с начала суток состоялось 12 боестолкновений, восемь из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 13 КАБов.