С начала суток на фронте произошло 125 боев, - вечерняя сводка Генштаба

Российские обстрелы

По данным Генштаба, сегодня враг нанес по территории Украины два удара, выпустив девять ракет, и 64 авиаудара, сбросив 72 КАБа. Кроме того, для поражения было привлечено 558 дронов-камикадзе. Также россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

Информация актуальна по состоянию на 22:00.

На Харьковском направлении шли восемь боев. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Волчанска. Вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении в течение дня произошло 16 боестолкновений. Враг атаковал возле Синьковки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются четыре атаки противника.

На Лиманском направлении российские захватчики совершили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Семь боев завершено, два - продолжаются.

На Северском направлении защитники украинской земли отразили вражеское наступление в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении шло 12 боев неподалеку от Григоровки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки. В данный момент продолжается одно штурмовое действие противника. Ситуация под контролем войск ВСУ.

На Торецком направлении произошло 16 боев. Россияне атаковали позиции украинских подразделений у Нью-Йорка и Торецка. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Защитники Украины отразили 30 наступательных действий, шесть - еще продолжаются.

"Сегодня на этом направлении было обезврежено 266 окупантов, из них 110 - безвозвратно. Также уничтожены гаубица, гранатомет, три БПЛа и единица спецтехники. К тому же повреждена боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, одна артсистема и четыре единицы автотранспорта", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал позиции украинцев вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Старомихайловки. Десять боестолкновений завершено, пять - до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник предпринял шесть безрезультатных попыток вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время четырех наступательных действий у Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции ВСУ, противник потерпел поражение.

На других направлениях - без особых изменений.

Также Генштаб отметил воинов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.