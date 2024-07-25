С начала суток более сотни боестолкновений, враг активен на трех направлениях, - Генштаб

Сегодня, 25 июля, с начала суток на линии фронта состоялось 103 боевых столкновений. Враг активен на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Всего с начала суток произошло 103 боевых столкновений. Враг активен на Покровском направлении, также увеличил количество наступательных и штурмовых действий на Кураховском и Времовском направлениях", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Глубокого и два раза у Волчанска. Сейчас продолжается один бой.

На Купянском направлении россияне пять раз штурмовали неподалеку Стельмаховки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Один бой завершен, еще четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении враг 10 раз атаковал возле населенных пунктов Макеевка и Невское, а также в районе Серебрянского леса. Продолжаются четыре боя.

На Северском направлении состоялось пять атак вблизи Верхнекаменского, Спорного и Николаевки.

На Краматорском направлении россияне осуществили восемь штурмовых действий неподалеку Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Две атаки продолжаются.

На Торецком направлении террористы восемь раз атаковали возле Железного, Нью-Йорка и Северного. Три боя продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 18 атак. Сейчас девять боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении россияне 14 раз атаковали возле Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. Четыре атаки продолжаются.

На Времовском направлении продолжаются три атаки возле Большой Новоселки. Всего отбито 10 атак россиян в районах Константиновки, Водяного и Раздольного.

На Ореховском направлении враг пытался прорвать оборону Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. Две атаки были отбиты, еще две продолжаются.

На Приднепровском направлении россияне трижды атаковали рубежи украинцев на левобережье Днепра.

Ситуация на фронте

Как рассказывал Генштаб, за прошедшие сутки, 24 июля, зафиксировано 149 боевых столкновений. Враг наиболее активным был на Покровском направлении.

В частности в течение суток Силы обороны уничтожили: