С начала суток 29 боестолкновений, в районе Петропавловки напряженная ситуация, - Генштаб

С начала суток зафиксировано 29 боестолкновений. Враг совершил 706 обстрелов по позициям наших бойцов и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении бойцы отбили атаку врага в направлении Липцов. Силы обороны пытаются улучшить рубежи обороны и имеют успех на отдельных участках.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. Сейчас бои продолжаются в районе Грековки. Ситуация на направлении контролируемая.

На Северском направлении бойцы отбили пять штурмовых действий захватчиков. Было остановлено три атаки. Сейчас боевые столкновения в районах Спорного и Выемки. Ситуация напряженная.

На Краматорском направлении враг попытался атаковать в районе Клищеевки.

На Покровском направлении бойцы принимают меры по недопущению продвижения врага. Боевые действия продолжаются вблизи населенных пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

На Кураховском направлении продолжают боевые действия в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении оборонительный бой ведется рядом со Старомайорским. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не вел. В то же время наносит удары с целью вытеснения бойцов с переднего края обороны.

На Приднестровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, отражены две атаки врага в районе Крынок.

Наступление России

С начала мая враг начал наступление на Харьковскую область. Впрочем, из-за отсутствия успеха россияне пытаются растянуть линию боевых действий в сторону Донецкой области.

Как отмечала разведка Британии, нашим воинам удалось стабилизировать ситуацию на фронте в Харьковской области.

По словам президента Владимира Зеленского, самыми горячими направлениями являются: