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С начала суток 29 боестолкновений, в районе Петропавловки напряженная ситуация, - Генштаб

Фото: с начала суток 29 боестолкновений, в районе Петропавловки напряженная ситуация (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 мая, с начала суток зафиксировано 29 боевых столкновений. Напряженная ситуация наблюдается в районе Петропавловки Купянского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С начала суток зафиксировано 29 боестолкновений. Враг совершил 706 обстрелов по позициям наших бойцов и населенным пунктам. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении бойцы отбили атаку врага в направлении Липцов. Силы обороны пытаются улучшить рубежи обороны и имеют успех на отдельных участках. 

На Купянском направлении враг четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. Сейчас бои продолжаются в районе Грековки. Ситуация на направлении контролируемая. 

На Северском направлении бойцы отбили пять штурмовых действий захватчиков. Было остановлено три атаки. Сейчас боевые столкновения в районах Спорного и Выемки. Ситуация напряженная. 

На Краматорском направлении враг попытался атаковать в районе Клищеевки. 

На Покровском направлении бойцы принимают меры по недопущению продвижения врага. Боевые действия продолжаются вблизи населенных пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

На Кураховском направлении продолжают боевые действия в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении оборонительный бой ведется рядом со Старомайорским. Ситуация контролируемая. 

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не вел. В то же время наносит удары с целью вытеснения бойцов с переднего края обороны. 

На Приднестровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, отражены две атаки врага в районе Крынок. 

Наступление России

С начала мая враг начал наступление на Харьковскую область. Впрочем, из-за отсутствия успеха россияне пытаются растянуть линию боевых действий в сторону Донецкой области.
Как отмечала разведка Британии, нашим воинам удалось стабилизировать ситуацию на фронте в Харьковской области

По словам президента Владимира Зеленского, самыми горячими направлениями являются:

  • Покровский;
  • Краматорское;
  • Кураховское.

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