Від пацанки до панянки: хто переміг у фіналі

Названо ім'я переможниці третього сезону реаліті-шоу

У середу, 30 травня, стало відомо ім'я переможця третього сезону проекту Від пацанки до панянки. Яна Ковальська - стала найкращою ученицею школи.

"Ми дамо нагороду тій, яка кожного дня переконувала нас у своїй силі духу, якщо навіть здавалася - здіймалася і йшла далі. Отримую перемогу та, яка дійсно переконала нас, що вона найкраща", - оголосила зі сцени ведуча Ольга Фреймут. Після чого вона і назвала переможницю.

Яна Ковальська вийшла на сцену разом зі своєю донькою - саме їй вона і присвятила свою перемогу. До речі, в цей день у дівчинки день народження. На радості дівчинка розплакалася на сцені.

Оля Фреймут урочисто вручила Яні золоту брошку справжньої панянки.

25-річна Яна Ковальська родом із Запоріжжя. Як повідомлялося, вона прийшла на проект, щоб змінитися заради коханого чоловіка і доньки. Дівчина зовсім не приділяла уваги своїй дитині, вважаючи за краще розважатися в галасливих компаніях c великою кількістю алкоголю.

Яна - спортивна дівчина. Вона - КМС з кікбоксингу, чемпіонка України.

Проект Від пацанки до панянки змінив Яну - їй вдалося стати більш жіночною і м'якою. Вона позбавилася від шкідливих звичок і змогла відпустити минуле, яке не давало їй йти далі і налагодити своє життя.

Практично з усіма завданнями, які давали викладачі Школи панянок, Яна справилася гідно. Лише на випробуваннях в Індії дівчина не змогла стримати своєї відрази до місця і оточуючим. Але на вигоні викладачі вирішили дати їй ще один шанс.

Фінал 3-го сезону проекту став справжньою подією – три фіналістки виступили кожна зі своєю мовою, а після цього дирекція Школи оголосила вердикт. Відзначимо, що переможниця також отримала сто тисяч гривень.

Нагадаємо, названий переможець шоу МастерШеф Підлітки.